众所周知，纹身的“坏习惯”在娱乐圈很流行，纹身的明星不在少数。近日，广电总局发布了一个通知，明确要求各种节目中，有纹身、非主流的艺人不准启用，恐怕多数明星要去好好洗一洗他们的“纹身”，努力做一个有正能量的明星。下面我们一起来看看那些急需去洗纹身的明星有哪些。

1、窦靖童

作为王菲的女儿，窦靖童的一举一动都特别的吸睛，尤其是她那叛逆的性格，和十分中性的打扮，更是引人遐思。窦靖童从小就是一个音乐天才，在受到爸爸妈妈的熏陶之下，窦靖童一直接受的是前卫的文化，除了她那有名的纹身“死亡之线”以外，据传，她的全身纹身处多达十几处，是一个不折不扣的纹身达人，只可惜一纸禁令下来，再漂亮的纹身都要洗掉了。

2、吴亦凡

内地帅气小生吴亦凡一直是娱乐圈流行文化的先锋代表，网传他纹身过不少次，并且都很“酷”，的确，帅气的外表，多金的身价，再加上叛逆不羁的纹身，有哪个女孩不喜欢呢，这也难怪他的花边新闻多了。

3、邓超

在《奔跑吧，兄弟》里一炮打响名气的超哥也有纹身哦！只不过，他的纹身看起来不仅不会对他的好大哥的名气有丝毫影响，相反还体现出他顾家温情的一面，原来，他的手臂上纹了CL，娘娘孙俪名字的缩写，这才是把老婆捧在手心里宠呀！

4、黄晓明

教主一直是纹身明星中的“扛把子”的人物，据悉，他早在初中就开始纹身了，曾经在身上纹过九条龙，当真是令人佩服。恰到好处的纹身还是给教主平添了几分人气的，虽然现在政策不许了，但是估计人家也不怎么在乎吧。

5、胡歌

曾经的小鲜肉，却因为一场事故而沉淀下来，琢磨演技的胡歌，是娱乐圈的老干部。早已不是鲜肉的他，为了转型。最近也秀起了傲人的身材，其中，他左臂的纹身十分引人注目，充满了阳刚之气。

6、文章

在出轨风波过后，少年成名的文章逐渐沉寂了下来，转行做幕后导演去了。虽然人家有意隐匿，奈何媒体不放过呀，最近，又有媒体有拍到他在夜店逗留的一幕。其中，是他那独树一帜的纹身出卖了他，可谓认错没有一个认错的态度，反而起到推波助澜的作用，当真是不可取呀。

7、杨颖

老公是“纹身达人”，作为教主太太的天使宝贝在追逐潮范儿这块是自然不甘落后，在某个慈善晚宴上，有媒体媒体发现，AngelaBaby左臂疑似有蝴蝶纹身，和教主的“九纹龙”是情侣款。不过，作为娱乐圈的常青树，天使宝贝的潮流意识还是很强的，这次的风波能否使她洗掉纹身，我们还需要拭目以待。

8、蒋劲夫

作为内地的后起之秀，蒋劲夫一直是作为“潜力”之星而活跃的。但是，出道多年以来，除了《轩辕剑》之外，还没有大火的作品，一直是不温不火的状态，可谓是十分令人惋惜了。这恐怕与他身上那条很长的龙纹身有关，明明走的邻家路线，为何偏偏要扮酷纹身呢？可长点心吧，正好趁这次机会洗掉纹身，重塑形象还来得及。