中华文化博大精深，上下五千年孕育出来的华夏文明不仅是中国人的骄傲，更是世界人们羡慕的对象。在中华文化中，饮食文化无疑是最受人们喜爱的，地大物博的大中国，每个省都有其特有的饮食方式，可探究的有很多。也有不少网友戏称，中国是吃货们的天堂。为了介绍饮食文化，《舌尖上的中国》应运而生，一经推出便引起了各方的轰动。

现在，《舌尖上的中国》已经进行到了第三季，前两季的成绩非常不错，被评为是中国收视率最高的纪录片，创造了中国纪录片的收视和播放神话，而且口碑一边倒的好评。可以说是纪录片行业的一个神话了。由于前两季的超高评价，让观众们对于第三季也是产生了不小的期待。

目前，第三季定档于春节跟观众们见面，相比于前两季，第三季有什么看点呢？

《舌尖上的中国》第三季未播出之前便争议不断，根据网络上的爆料称，第三季的导演换了，解说员也换了，这让不少舌尖迷们大呼震惊。

其实在2016年7月份的时候，网络上就有言论表示，《舌尖上的中国》的导演有离职的想法。不过当时都以为这是传言，也没放在心上，毕竟这么成功的片子，谁不想继续做下去呢？但是2017年10月份，换导演这个消息被坐实了，同时根据第三季新导演刘鸿彦介绍，前两季的配乐阿鲲和解说李立宏等制作团队人员都不再参与第三季的制作，第三季将是一次人员大换血。

对于《舌尖上的中国》来说，一个合适的解说员就想是一道菜里的佐料，虽说不是主角，但缺少了它味道就不那么鲜美了。李立宏浑厚而富有磁性的声音早就深深的烙在了舌尖迷们的心中，跟节目的气质完美契合，让观众们不仅看的舒服，听的也舒心。

第三季的一个亮点就是，解说员换成了著名歌手老狼。然而从曝光的预告片上来听，老狼的声音了几分沉淀的韵味。老狼的嗓音有他自己的特色，但是对于节目来说，过于的“飘”了，不是很符合节目的风格。

网友们对此也是议论纷纷。有的网友表示：“虽然老狼唱歌很好听，但是解说真的不适合他啊！”还有的网友表示遗憾：“感觉《舌尖3》没有原来的感觉了，老狼的声音听起来也是怪怪的。”甚至有网友表示：“《舌尖上的中国3》导演换了，解说换了，请问还有什么可看的？”

受先入为主思想的影响，大部分舌尖迷们对于团队换人有很大的意见。不过现在正片还没有播出，也不知道到底是个什么情况。各位看官们，你们怎么看？