近年来，国产电影经常改编国外经典电影或原著，但是却经常被观众批评演员没演技、面瘫脸，从而导致国产电影的质量一直处于尴尬的境地。

国版《解忧杂货店》就是最好的一个例子，影片里面有众多“小鲜肉”参演，表演的画风也基本一致，那就是面无表情。这些演员的表现确实与国版《解忧杂货店》评分不高有着很大的原因，但是国版《解忧杂货店》被人诟病只有这个原因吗？

小编是东野圭吾的粉丝，对《解忧杂货店》中的小故事都熟读于心。看了国版《解忧杂货店》之后，小编不仅对影片中的“小鲜肉”感到无力挽救，还发现了电影过于还原《解忧杂货店》的各个情节。

电影过于还原原著中的情节，到底是不是一件好事呢？在某种程度上，这种做法是错误的。电影是一种加工的艺术，是多种艺术手法的最终产物。国版《解忧杂货店》中，导演对故事的还原确实很大程度上尊重了原著党，但是它里面的情节都只是平白直叙的按照原著而拍摄，并没有体现电影的这种艺术改编的手法。

在国版《解忧杂货店》中，影片故事之间基本都是用对话堆砌而成的，呈现在观众面前电影就变成了无聊的情节对话。难道，这样还原的原著是观众想要的吗？答案是显而易见的。

近日，网传日版的《解忧杂货店》定档2月2日在国内上映。这个消息，让不少网友炸开了锅，纷纷表达：这次又要看国版《解忧杂货店》被吊打了。网友的这种说法，也并不是随口而言。

据悉，日版《解忧杂货店》是由演技派山田凉介主演，在电影上映之后，他也获得了“最佳新人奖”的称号，演技自然无需多言。而日版《解忧杂货店》里面的编剧就是东野圭吾本人，这就更是令人期待。相信本身是原著的作者东野圭吾，一定能够更好的改编《解忧杂货店》的剧本。

日版《解忧杂货店》里面的老爷爷也是由日本国宝级演员西田敏行出演，这对比拿了奥斯卡终身成就奖的成龙的表演，也是让观众期待的一大亮点。日版《解忧杂货店》更是拿下了“日本电影学院奖”的“最佳导演奖”、“最佳电影奖”和“最佳剧本奖”。

要真正感受日版《解忧杂货店》到底有什么不一样，还是去影院吧！