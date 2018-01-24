近日，网剧《国民老公》掀起一阵热潮，熊梓淇更是被称为“新晋老公”。《国民老公》是由熊梓淇、李溪芮、虞祎杰、赵尧珂等人主演，成志超总导演的一部青春言情偶像剧。《国民老公》在首播周就获得了4亿的超高点击量。



《国民老公》为什么会这么火？想必这肯定与里面的男主熊梓淇有很大的关系。在《国民老公》中，熊梓淇的演技也算是可圈可点，不再是其他的青春言情偶像剧那样的面瘫脸了。

熊梓淇是谁？应该还有许多人不认识。下面，就让小编来带大家了解一下熊梓淇吧。

熊梓淇，1992年出生于辽宁铁岭。同样被称为“小鲜肉”的他，在2017年与谭松韵一同出演青春励志剧《浪花一朵朵》一炮而红。熊梓淇的高颜值，让不少“颜控”对他关爱有加。在熊梓淇被大家熟知之后，发现他的成名其实也并非偶然。

熊梓淇最开始的身份是歌手。2003年，他当任东方卫视选秀娱乐节目《中国梦之声》全国总决赛的和音工作，之后出演个人首部电视剧《老爸太囧》，从而正式以演员的身份进入演艺圈。期间他还参加过《终极游侠》的演出和也发布了《Boyz On Fire》专辑。

在《浪花一朵朵》之后的熊梓淇，被人称作“像是人生开了卦”一般。火起来的熊梓淇，各种代言和电视剧都找到他，这个仿佛一夜走红的“新晋老公”背后的努力，谁也不会想得到有多苦。一夜成名，绝非偶然。

现在正在热播的《国民老公》，是熊梓淇努力的最好的证明。期待熊梓淇在《国民老公》之后带给我们更多的惊喜，也期待熊梓淇在自己喜欢的道路上能够越走越好。