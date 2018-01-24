​不少年轻人在闲暇时都喜欢看电视剧，而少男少女们更为喜欢看偶像剧。但是看多了也难免会腻味，这个时候，谍偶剧应运而生。在谍战剧中增加偶像元素，创意十足，十分吸引人。



近日，谍偶剧《小楼又东风》正在热播，不少观众表示，它和《麻雀》有很多的相似之处。今天小编就带大家来做个对比吧！

《小楼又东风》由严屹宽，宋轶，朱梓骁等当红小生出演。讲述的是在抗日战争背景下，以宋轶饰演的吕晗芝为主线，与严屹宽饰演的中共地下党的情报人员高晨和朱梓骁饰演的叛变投敌的韩寿民之间的爱恨纠葛，最终吕晗芝收获了自己的信仰。《麻雀》与之相似，讲述的也是抗日战争下的革命党人的救国救民热情以及那个时期的儿女情长。

可以说，这两部电视剧既有谍战剧的紧张刺激，又有偶像剧的甜蜜幸福。相比之下，麻雀的主创阵容更为强大一些，有流量小生李易峰和影后周冬雨的加盟，同时还配有张若昀和阚清子等实力派的参与，让这部剧未播先火。《小楼又东风》则是新人演员居多，不过新面孔的好处就是可以给人耳目一新的感觉。

在故事方面，两部剧的侧重点不太一样。《麻雀》给自己的定位是谍战革命，更加偏重谍战，而《小楼又东风》则是偶像剧氛围更为浓厚。这也是《小楼又东风》被网友们诟病的一点，不少网友都表示，这简直就是披着谍战剧外衣的偶像剧啊！播出几集之后，观众们都表示，没什么谍战的感觉，里面的演员都是在谈恋爱，完全破坏了谍战氛围。

这两部剧在播出之后，都遭受过不少的非议。有的网友说，《麻雀》的编剧有问题，前面的剧情十分的紧凑，到了后半段剧情无比拖沓，一集能讲完的事情，硬要讲3集，看的人心生厌烦。还有网友批评《麻雀》演员的演技问题，虽说周冬雨是影后，但是电影里的演技跟电视剧里的演技完全不是一个量级的，走心程度一眼看出。

而网友在评价《小楼又东风》的时候说道：“这剧简直是披着谍战皮的脑残恋爱剧，看过《红色》、《悬崖》之类抗战剧的千万别看了，你们可能会骂娘！”虽说这个跟普通抗战剧的定位不一样，但是剧情太过偶像剧也让不少观众觉得大跌眼镜。

这两部剧各有各的特点，那么各位小伙伴们，你们更喜欢哪个呢？