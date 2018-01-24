为弘扬社会主义核心价值，通过电视剧形象传播“社会正气”，树立新风气，中国艺术家协会每年都会举行全国德艺双馨电视剧艺人的表彰大会。下面，我们一起来看看近年来演艺圈被评为“德艺双馨”的十大明星，你最喜欢谁？



1、靳东

多年来默默无闻，锤炼自己的演技，终于一朝凭借在《伪装者》，《琅琊榜》而成名的靳东，可谓是德艺双馨的明星中的典型代表，在娱乐圈里一直是以“老干部”的名号而著称。的确，尽管拥有着帅气的外表，但是，靳东在娱乐圈里一直都低调而沉稳，没有一丝的绯闻和花边，这样的艺人，无愧于“老干部”的称号，也无愧于德艺双馨的艺人的名声。2018年获得由中国电视艺术家协会颁发的第十届全国德艺双馨电视剧艺人奖。

2、冯远征

相信大家都看过《不要和陌生人说话》吧！里面冯远征饰演的家暴男的形象实在是过于深入人心。而现实中的冯老师，其实是一个荣获数次国家大奖，被表彰过无数次，却又低调的演员。他的工作十分的勤勤恳恳，而又很亲民，一点都没有大明星的架子，实在是一个德艺双馨的老艺术家啊。2018年获得由中国电视艺术家协会颁发的第十届全国德艺双馨电视剧艺人奖。



3、陈宝国

不知道多少小伙伴和小编一样，小时候，对于“宝国叔”演的《汉武大帝》，《大宅门》等电视剧十分痴迷。而我们的宝国叔，除了是一名优秀的演员以外，在戏外，更是一名慈善家，和女儿一起低调做慈善，帮助那些患有小儿麻痹症的孩子们，当真是心慈善目，德艺双馨。2012年曾获得由中国电视艺术家协会颁发的第七届全国德艺双馨电视剧艺人奖。

4、濮存昕

濮存昕是一名非常有风度的演员，无论是扮演军人形象，还是古代的名将，都是十分的优雅的。除此之外，他还是慈善基金总会的会长，每年都为失独家庭捐款，贡献自己的力量。2012年曾获得由中国电视艺术家协会颁发的第七届全国德艺双馨电视剧艺人奖。

5、韩咏秋

作为一名电视剧艺人或许韩咏秋先生不大出名，但是关注和熟悉法制频道朋友们一定不会对里面的演员韩咏秋陌生。除了拍摄以外，他还担任主持人，编剧等职务，可以说是通才了，获奖亦是众望所归。2018年曾获得由中国电视艺术家协会颁发的第十届全国德艺双馨电视剧艺人奖。

6、黄渤

虽然是以电影而成名的黄渤，在最近的央视连续剧《国家宝藏》中也大有可为。除此以外，黄渤是出了名的情商高，能够通融和从容面对一切问题的德艺双馨的艺人。和他合作过的明星对他都十分称赞，盛赞其为“零差评”艺人，我觉得渤哥这个称号实至名归。2012年曾获得由中国电视艺术家协会颁发的第七届全国德艺双馨电视剧艺人奖。

7、陈道明

“翩翩君子，温润如玉”，他，就是我们喜爱的“康熙大帝”的扮演者，陈道明。在众多明星眼中，陈道明绝对是德高望重的存在。但是陈道明从不因为这样的名号“倚老卖老”，而是对待所有人都是谦虚有加，风度翩翩，果真是十分的难得。曾获得第十届全国德艺双馨电视剧艺人奖。

8、李雪健

李雪健老师素以“百面”“演啥像啥”著称，不仅在演艺工作上多有建树，在生活中，更是谦虚有加，彬彬有礼，从不把自己的成就当成是炫耀，相反的是，总是能琢磨演技，更上一层楼，境界非常之高，堪称艺德两成。2008年曾获得2012年曾获得由中国电视艺术家协会颁发的第五届全国德艺双馨电视剧艺人奖。

9、唐国强

唐国强先生在他的演艺生涯中一直扮演的都是伟人或者大人物，在生活中，他又时常以那些伟人身上的优点来勉励自己，做到“学以致用”“克己复仁”是真正的德艺双馨的老艺术家。2010年曾获得由中国电视艺术家协会颁发的第六届全国德艺双馨电视剧艺人奖。

10、张丰毅

曾经为我们奉献了无数经典角色的张丰毅老师，其为人也十分的谦逊含蓄。除了角色以外，几乎看不到关于他的负面新闻，是一位真正有操守的艺术家！2012年曾获得由中国电视艺术家协会颁发的第七届全国德艺双馨电视剧艺人奖。