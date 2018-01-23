近日，在《吐槽大会》的录制现场，咆哮帝马景涛强吻刘嘉玲， 气氛相当尴尬！林雪都不敢睁眼看？这一期的马景涛算是《吐槽大会》的车祸现场，完全失控了啊。现场的每个嘉宾都尴尬的要死，吓得大气不敢喘，实在看不下去了。

事后马景涛紧急发文道歉，透露第一次上脱口秀太紧张，尺度没拿捏好，而刘嘉玲昨接受采访时则坦言当下确实“有点尴尬”。女演员胡可早前就私下透露过，曾与马景涛拍激情戏动作太大，最后让她手脚被弄痛，连床都垮了，让人啼笑皆非。还有位经常拍连续剧的台湾导演说，马景涛每次拍吻戏特有激情，把女演员吻的嘴唇、耳朵都破了，每次拍完女演员都要去洗脸。可见，他不只是“咆哮帝”，还是名副其实的“强吻帝”。下面，我们一起看看马景涛这些年强吻过多少女星？

2015年5月，《孝庄秘史》中的多尔衮与大玉儿12年后再聚首。两人不仅亲密牵手亮相，咆哮帝马景涛更是主动拥抱强吻，几度情难自控，青筋暴起，失声咆哮，更拿起58度白酒绕场围追堵截，脾气直爽的宁静也招架不住，几度被马景涛疯狂强吻，连连捂脸大呼“我怎么跟嫂子交代”。

2012年9月，亚洲偶像盛典录制现场众星云集。当晚，戴着眼镜、打扮斯文的马景涛，不知是否久未与周海媚见面，一见到性感穿着的旧搭档，突然大动作转身熊抱周海媚，张大嘴巴往周脸颊“突击”。媒体形容马景涛的模样乍看竟与电影《强奸2之制服诱惑》中的马德钟有几分相似！ 周海媚一度要推开马景涛的手保护自己的胸，被强吻后的她当场吓呆并掩嘴！然而，马景涛并没有因此收手，过后再向夹在他与海味中间的叶童疑似有所动作，令叶童一脸尴尬。

2006年4月，《太祖秘史》女主角陈德容性感装现身，看得马景涛心花怒放，在台上突然对陈德容又亲又搂又抱，险些让陈德容穿帮。台下，马景涛还意外轻摸陈德容汗毛，赞她：“听说汗毛长的女生，性欲强喔。”搞得陈德容受不了，哇哇叫说：“你不要再摸了，我要告你性骚扰啦。”

马景涛自认吻技高手，蔡康永干脆要他与林心如现场示范，只见他二话不说就对着林心如的嘴进攻，双方只差一公分就碰个正着，林心如吓出冷汗，马景涛事后却故意开玩笑：“我现在心还揪揪的，刚才真应该直接亲下去才对。”此时的林心如一张脸早已涨红，完全无法接话。

如何吻出缠绵悱恻的爱，更是一门学问。马景涛笑说：“除了要吻得漂亮、唯美，还要注意戏剧效果才行。”他自爆曾与大陆女星胡可合作，演到一半临时起意加了吻戏，对着胡可就猛亲，当时虽把对方吓一跳，但拍完后效果却出奇得好。可见，马景涛已经将吻戏发挥到了极致，甚至吻上瘾了？



