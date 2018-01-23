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被嘲演技差，被曝同性恋，被疑整容失败，郭碧婷这是怎么了？

(2018-01-23 13:13:02)
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分类： 娱乐评论

近日，郭碧婷早年在媒体采访的照片被爆出。照片里的郭碧婷，与我们印象中的郭碧婷样貌相差甚远。只见郭碧婷在采访中顶着一个"猪鼻子"，不仔细分辨，谁认得出这是郭碧婷本人，照片里的人就像是一个整容失败的路人甲！

被嘲演技差，被曝同性恋，被疑整容失败，郭碧婷这是怎么了？郭碧婷曾一度也被叫做是"国民老公"，足以说明她让多少人为她的容颜倾倒。虽说郭碧婷现在的颜值，称不上完美，但是也算得上数一数二的。

被嘲演技差，被曝同性恋，被疑整容失败，郭碧婷这是怎么了？最开始的时候，郭碧婷先是在多个时尚封面杂志当任平面模特。之后在2005年的时候，郭碧婷参加了第一部电视剧《金色流年》，两年后演出了自己第一部电影《沉睡的青春》，之间还参加过《小时代》、《益达口香糖便利店》、《街角的小王子》和《神犬小七》等影视作品。

被嘲演技差，被曝同性恋，被疑整容失败，郭碧婷这是怎么了？在最近一次郭碧婷与我们大家见面的是《那片星空那片海》。巧合的是，几乎没有与哪位男明星传过绯闻的郭碧婷，拍完这部戏之后却与冯绍峰传出了绯闻。这一新闻一被爆出，不少吃瓜群众表示十分吃惊。

被嘲演技差，被曝同性恋，被疑整容失败，郭碧婷这是怎么了？总得来说，郭碧婷参加拍摄的影视作品不算很多。《小时代》证明了她的超高颜值，而郭碧婷好像一直被人诟病演技差，就是个表演花瓶。每次郭碧婷的出场，傻白甜的角色人设就已经被定下了。

被嘲演技差，被曝同性恋，被疑整容失败，郭碧婷这是怎么了？说起郭碧婷，不得不提起的就是关于她是同性恋的说法。之前网络上突然爆出郭碧婷女友正面照，对于这件事情，郭碧婷方面当时并未有回应。而这条新闻，让李易峰手滑转发随后秒删，也让王珞丹点了赞。

被嘲演技差，被曝同性恋，被疑整容失败，郭碧婷这是怎么了？网友们见此情形，更加怀疑郭碧婷是同性恋。不过大部分的网友还是支持的，毕竟人美就好了。不过郭碧婷现在已经很久没有活跃在观众眼中了，相信她现在是在努力低调的拍戏呢。

被嘲演技差，被曝同性恋，被疑整容失败，郭碧婷这是怎么了？不管郭碧婷是否真的是同性恋，我们都应该尊重她。同时，也希望郭碧婷的演技能够慢慢提升，演艺事业也能够越来越好！

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