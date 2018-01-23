近日，《舌尖上的中国3》放出了自己的预告片，让不少网友看的依旧是"垂涎欲滴"。可是，预告片中的解说词配音却与从前大不相同。

从《舌尖上的中国1》到《舌尖上的中国2》，观众们都是听着李立宏配音过来的。相信李立宏的声音，已经让不少网友深入内心。不少网友表达，《舌尖上的中国3》配音更换自己也无心观赏了。

配音的中途更换，是因为陈晓卿导演在《舌尖上的中国3》拍摄进行到一半时，突然离开。由此，《舌尖上的中国的3》也是耽搁了3年之久的拍摄时长。陈晓卿导演的突然离开，他身后的整个团队也跟着一同离开了。最后执行导演接下了这根棒子，继续进行了拍摄。《舌尖3》总导演由刘鸿彦担任，本季延续了前两季由多位分集导演拍摄的传统，共8集，每集50分钟。

细看《舌尖上的中国3》我们不难发现，现在解说词的配音变成有些苍老的声音。当年，《舌尖上的中国》纪录片出世时，倍受好评的就是纪录片里面的解说带给人一种年轻且有力量的感觉。

而如今看样子《舌尖上的中国3》里面，将会以深沉的配音来向观众娓娓道来中国的传统美食。不知道在这种深沉下，观众们能否像以前一样满怀期待的守候《舌尖上的中国3》每期的播出？

就让我们先怀着满心欢喜的心，期待《舌尖上的中国3》正式开播吧！有些国家是因为活着去吃，有些国家却是因为吃而活着！在我们国家遗传下来的款款美食，都不应该被遗忘。《舌尖上的中国》系列纪录片正应了那句话：饮食男女，人之大欲，不想也难。