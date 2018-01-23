说起男团，大多数人会想到韩国的某某团队，很少会说到中国的谁谁。所以，《偶像练习生》这档首次以培养男团的真人秀节目很受大家的期待，在刚播出不久点击率也是蹭蹭的上升。

在张艺兴、李荣浩等众位大咖导师加盟的同时，观众们也在"偶像练习生"这个平台上领略到了男团们的颜值和实力。

比如，我们的蔡徐坤，自己编曲，加上让女人都很嫉妒的容貌，这种"妖"的路线让观众们很是痴迷。

还有来自台湾的徐凯皓，将R16街舞大赛世界第三的实力发挥的淋漓尽致，自己编的舞，还有那惊人的一吼，让观众们以及导师们都很惊喜！

首个拿到A等级的"农农"带着迷死人的微笑，穿着萌萌哒的兔耳朵衣服，一上场就博得了导师们的喜欢，尽管学习的时间不长，但农农的才艺展示却让观众们由内而外的去享受他的歌声，这种与生俱来的天赋，加上农农的努力，相信不久后一定会大有作为！

在第一期节目中，我们也看到了导师们对男团的要求还是很高的，尤其是张艺兴，也许和张艺兴自己从艺的经历有关，在他鼓励各位男团的时候，批评也是毫不留情的。不管小鲜肉们之前获得过多少荣誉，没有达到导师们的要求，张大大都会严厉批评。

在观看整个节目时，小编仿佛在张艺兴这里看到了章子怡的身影，同样的对自己的职业高度强调"信仰"二字。对得起这个舞台，对得起观众们的喜爱。

回顾中国偶像男团组合的发展史，大部分都是不温不火的就解散了，音乐市场长期被韩流所霸占。其实，中国并不缺少能歌善舞、有颜值有本领的少年，只是缺乏一个好的平台和机制来展现自己。所以，让我们一起期待男团们更精彩的表现吧！