这年头，减肥是大事。不管男男女女，不是在减肥就是在减肥的路上。谁说只有女明星才会因为暴瘦上热搜，男明星要胖起来也是没谁了？女明星都有小裙子遮盖着肉肉，但是男明星有苦难言了……一胖毁所有！是的没错。下面，我们一起来看看最近身材发胖急需减肥的十大男明星！

1、 潘粤明

近日，潘粤明现身上海虹桥机场。潘粤明一身低调黑衣，戴着花色小围巾做点缀，他过安检时摘掉帽子，露出肉脸和乱发好似"邋遢大叔"。2017年凭借《白夜追凶》大火的潘粤明最近发福明显，难道是董小姐的离开让你放弃外貌？近期潘粤明和老搭档刘涛参加某颁奖礼时，刘涛忍不住吐槽潘粤明胖了，竟被潘粤明"回怼"："我自己苗不苗条我心里还没个数儿吗？"果真是个耿直的实力派！

2、黄晓明

黄晓明过去在不少广告、戏剧都秀过他的精壮身材，线条分明的冰块盒腹肌，不只让女粉丝看了大赞性感，连男性也直呼羡慕。不过，他最近和赵薇、周冬雨等人录制《中餐厅》，在最新一集预告中出现打赤膊的画面，却看到他的6块腹肌全变成一块，只剩白嫩小肚肚见客，让网友忍不住调侃"美食节目的职业伤害"、"现在真的很幸福"。教主啊！长点心吧！虽然现在有Angelababy和小海绵，但是还是要节制点吧！

3、李晨

愚公愚乐记得大黑牛李晨曾在微博晒过体重秤的照片，坦言自己的体重已经飙升超过了160斤，让网友不敢相信。10月28日下午，李晨在微博晒出头戴蝙蝠侠面具照片，胖胖的脸庞让网友险些认称"筷子兄弟"。随后又是一波"惊吓"，李晨放出一张身穿粉色猪头T恤的照片，还笑称："没有卖牛的，只好穿赤赤上街啦…"以前一副好身材的李晨，现在是肿么了？恋爱的甜蜜把你催胖了吗？

4、陈伟霆

一说到陈伟霆，很多人都是喊他为“我老公”的。确实，陈伟霆的颜值实在是很高，最为现在娱乐圈内当红的小鲜肉一线明星，陈伟霆可以说是一个非常值得我们喜欢的演员，颜值自然是无需质疑的，还有很会跳舞。但是最近陈伟霆粗线在电视剧《橙红时代》的开机仪式上，好像有点变样了呢？捂脸哭，这这这位胡子拉碴的大叔是谁啊？

5、陈晓

近日参与节目录制的陈晓却让不少网友对他"好丈夫""好爸爸"形象产生了质疑。而这一切都是因为他长胖了！没错，陈晓整个人真是胖了不少，脸圆了不少，下巴几乎看不见了，脖子也粗了。整个人看起来红光满面气色确实是好。

6、 王俊凯

tfboys中，王俊凯作为队长，才华横溢，颜值自然不是盖的，除了这些以外，他还有跟大家不一样的肚子。没错，是有腹肌的肚子，一直以来，腹肌都是易烊千玺的强项，这次王俊凯也要来抢腹肌的话题了。这不，在某次双十一的晚会上，王俊凯表演节目换衣服被粉丝们拍到了露肚子的照片。不过这次露肚子是你故意的吗？

7、李易峰

李易峰最近一身白西装现身活动，但他怎么胖成这样了？只是，照片中的他发福明显，侧脸照更加明显，脸部尤其变得圆润许多，让不少颜粉为之感慨：最近到底是吃了什么伙食啊？

8、 黄子韬

EX0组合中一直都看起来很瘦的黄子韬，有人从黄子韬的街拍和活动照看出他长胖了，下颚部分明显圆润了不少，即使企图用口罩遮住，可还是被眼尖的网友发现了。

9 、沙溢

大家还记得《武林外传》里的白展堂吗？他扮演《上错花轿嫁对郎》里的沙平威的时候，可是妥妥的一枚小鲜肉！他一直很低调，和胡可结婚的事儿很多观众都不知道，直到带着娃去参加了《爸爸去哪儿4》。后来啊！沙溢的脸就开始横向发展了，肉越来越多，就没以前帅了。当年他也是做过偶像的，但这么多年过去，他已经变成了演技派。这是一个低调演戏，按照正常人的生活结婚生子。

10、 黄磊

最近，有颜任性的黄磊老师一开口就得罪了"半个娱乐圈"。有位对自己长相自卑而热衷于整容的男嘉宾参加《非诚勿扰》，掀起了关于整容话题的大讨论，黄磊的建议是，颜值的影响对男人来说微乎其微。哦？当黄磊说出这句话的时候， 我们才想起，年轻时候的黄磊多么有颜。如果把那个文艺范儿的长发王子，放到现在这个更加看脸的娱乐圈，或许会取得比当年更高的人气。可是后来，这个肚子日益圆润腰围逐渐宽阔的男神，却把自己活成了一枚快乐的胖子。

这些男明星们或许因为种种原因而发胖的，但是还是要保持男神形象的在荧屏上……毕竟粉丝是挑剔的！