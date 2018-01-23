提起王俊凯你能想起什么？队长？演员？歌手？在2018年，这些答案都不够全面。八天官宣三个代言，这样的代言频率也是没有谁了。还有粉丝开玩笑到，在商场简直要被王俊凯包围了，化妆品有兰蔻，手机有OPPO，轻奢品牌有斯沃琪，看个电影还有《解忧杂货店》。

真别说，王俊凯的18岁真不是盖的，仿佛开了挂一般，从化妆品到数码，从数字阅读到珠宝，全部都有其代言的品牌。相比很多明星，王俊凯的代言格调也是越来越高，让喜欢他的粉丝也是激动不已，下面跟着笔者来盘点小凯都新代言了哪些品牌呢？

先从最近的说起，1月22日，掌阅官宣王俊凯为其最新代言人，并担任掌阅的首席阅读官。早在《解忧杂货店》上映期间，掌阅就开始为其为代言人电影作品打call。不仅掌阅APP开屏、精选及出版频道的专题都在推荐，户外更是承包机场广告。而去年9月，掌阅也是刚刚在A股上市，势头十分猛劲，数字阅读第一品牌不是盖的。

再往前，戴尔与王俊凯携手推出了代言MV，放佛大片一般。

再往前，王俊凯代言了国际化妆品品牌兰蔻，成为其彩妆与香水大使。格调超高有没有！要知道以往兰蔻的代言人都是欧美明星。

而在去年12月29日，斯沃琪也在官方微博上宣布王俊凯成为其全球代言人，该消息获得70多万次转发。在王俊凯强大的力量下，其官方旗舰店一天的销量就超过了双十一全天……太可怕了!

还有，奉行“一生只爱一人”理念的高端玫瑰及珠宝品牌roseonly，几乎没有花钱做过推广，但章子怡、杨幂、吴亦凡、张亮等上百位明星，都曾在重要的场合，送出或收到roseonly。王俊凯却成为了其官方代言人。

再往前推，王俊凯成为工行全球代言人，更是成为工商银行信用卡首位定制卡明星。而中国工商银行是中央管理的大型国有银行，也是中国四大银行之一， 拥有中国最大的客户群，是中国最大的商业银行之一， 也是世界五百强企业之一，连续三年位列《银行家》全球1000家大银行和美国《福布斯》全球企业2000强榜首，简直强大！

细数以上的这些知名品牌，从国内的到国际的，从刚刚上市，到世界500强，他们全都对于王俊凯这样的流量明星钟爱有加，而王俊凯的18岁也是让粉丝们狂欢，让普通人艳羡。但是最重要的，还是小凯身上所保持的那股单纯与对梦想坚持的力量，他的阳光、他的励志，这些闪光点都让这些大牌们纷纷为其投来了橄榄枝。