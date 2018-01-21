沈腾作为开心麻花的头号招牌，很好的继承了开心麻花中所带有的笑点。他出演的《夏洛克烦恼》、《羞羞的铁拳》和开心麻花的舞台剧，都令人捧腹大笑。

近日，有网友质疑沈腾和王琦的婚姻出现了裂痕。沈腾的姐姐在社交平台回应这一质疑说，沈腾就要当爹了，怎么会。这一消息发出，大家纷纷恭喜沈腾终于要有小小腾了。

但是不少网友却指出，沈腾十二年才给了王琦一个名分。沈腾在《欢乐喜剧人》的舞台上面对艾伦说："跟女朋友认识十二年了，还不选择结婚"的话，只是敷衍回复："懒得换！"如此草率的回答，让人听起来都替王琦感到一阵委屈。

其实早在2013年时，沈腾就带着王琦一起接受过采访，只是当时沈腾并不火。但在采访中，沈腾是透露过自己想要结婚的念头的，可是现在的沈腾事业发展的越来越好起来了，结婚的事情却给忙忘了。

后来沈腾在《女婿上门了》这档综艺上，见到了王琦的一家人，场面看上去就像是"逼婚上门了"。不过细想，任何一个女人等了自己心爱的男人12年，自己还没得到名分。试问，哪个女人能够忍受得了？

最终，沈腾在大家面前向王琦求婚。王琦见到沈腾向自己求婚，哭的像个孩子，并说："我最大的心愿，就是我们全家人最大的心愿"。其实，王琦心里一直希望沈腾能够和自己结婚，给自己一个家。

现在王琦怀孕了，沈腾即将有一个可爱的宝宝出世。网友纷纷评论：王琦结婚之前的十二年，真的没有白等，值了！