近日，欧阳娜娜在某社交平台上发了两张机场全身照，照片中欧阳娜娜头戴鸭舌帽，并向大家摆出了酷酷的造型，让许多网友称赞不已。可是细心的网友发现照片中，欧阳娜娜身后的栏杆似乎被p变形了。其实，娱乐圈P图被发现的女星，不止欧阳娜娜一个。今天，就让小编带大家盘点一下P图露馅的八大女星吧！

1.欧阳娜娜

欧阳娜娜一向以甜美形象深入人心，从最初的音乐圈现在跨行到了影视圈。可是最近欧阳娜娜在Instagram平台上发的两张机场全身照，身后的栏杆却变得有些弯曲。机场全身照被发现P了图，叫欧阳娜娜好不尴尬！不过欧阳娜娜小小年纪，却行程满满，也希望大家能够理解她的辛苦。

2.范冰冰

范冰冰可是微博自拍达人，不过范冰冰也曾经自曝自己发自拍前都会精心修图。有一次范冰冰发自拍，旁边的黑人哥哥硬生生被磨白了不止三个度，而范冰冰自己嘴唇也被磨的惨败。在范冰冰再一次的自拍中，又被不少网友指出把门P歪了。希望范冰冰以后发自拍时，注意一下身边的东西，别把它们给忘了。

3.关晓彤

我们的关晓彤作为没少数有长残的童星之一，终于登上了戛纳红毯。这不，关晓彤的粉丝看到偶像首登戛纳红毯，一大波美照就刷起来了。不过关晓彤有张照片爆出来，图里竟出现了七个脚趾，不知道关晓彤内心是怎么想的呢？

4.唐嫣

唐嫣一直以古典气质的形象在影视圈著称。可是有一次在发布会上，发布会里流出的图片里，唐嫣肤白貌美，优雅的气质让人觉得十分具有仙气儿。可是，我们细看这膝盖，这膝盖怎么找不到了呢？不知道这是不是唐嫣自己P的，如果是自己P的也太不小心了！

5.李小璐

现在看似已经从"夜宿门"走出来了的李小璐，也是一位P图高手。李小璐每次在微博中发的自拍，本身就是锥子脸的她，变得更加锥子脸了。而在一次躺在床上的全身照中，身材并不高挑的李小璐却显得身材比例十分好。不过照片中的方形床边怎么变圆了呢？

6.安以轩

女星开心了发微博，不开心了也发微博。任风水、任雨打，这好像是娱乐圈的一个不变的事情。安以轩在社交媒体发的一张身着红色的衣服，图中安以轩的眼睛还是一如既往的大，但是这鼻子，怎么少了一个鼻孔呢？难道是安以轩觉得自己的鼻子有点儿大吗？

7.张馨予

张馨予之前和李晨在空间互怼可是霸占了热搜几天，但是翻看她微博的照片也有网友指出P图痕迹严重。张馨予红毯现场无修照里的她，看起来有些黑，而且手臂也有些粗，但是自己发的图确实美白无暇，并且手臂看起来也十分瘦。看起来就像一个十足的仙女儿！不知道张馨予看了自己的图片对比，有什么感想呢？

8.anglebaby

anglebaby有一次秒删了微博，可是一个这么火的明星，秒删微博又怎么不会被发现呢？图中的杨颖右手拿着一个冰棒，左手进行了自拍。其实，稍微P点图，大家也是能够接受的。但是这张图片里的anglebaby看起来，好像和我们印象里的anglebaby长得不太一样呢！不知道黄晓明看了anglebaby这张自拍，认得出自己的媳妇儿吗？

你还知道有那些P图用力过猛，而被发现后却尴尬不已的女星吗？