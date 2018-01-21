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《偶像练习生》开播一小时播放量超过1亿，张艺兴是怎么做到的？

(2018-01-21 11:22:24)
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分类： 娱乐评论

小绵羊张艺兴从出道以来就一直很努力，但是似乎作品并没有被获得认可，不温不火的情况，让粉丝都开始着急了。而此次《偶像练习生》1个小时播放量超过1亿，张艺兴是要火了！首播之夜，张艺兴第一次当节目的制作人，不仅仅粉丝们十分关注，连媒体也格外的感兴趣。

《偶像练习生》开播一小时播放量超过1亿，张艺兴是怎么做到的？

《偶像练习生》邀请了众多当红的明星，不过最为抢眼的依然是张艺兴当制作人究竟是怎样的？他改掉了曾经爱开玩笑的样子，画面瞬间变得严肃犀利，对待实习生严厉的态度，这可真的跟以前的他很不一样啊。

《偶像练习生》开播一小时播放量超过1亿，张艺兴是怎么做到的？

连中央电视台的编导都点评张艺兴很适合当制作人，表现了出色的专业性。而《偶像练习生》在开播之后，就获得了1亿的播放量，大家才想起来其实张艺兴在此之前就有超高的人气，毕竟都开过百场演唱会了。

《偶像练习生》开播一小时播放量超过1亿，张艺兴是怎么做到的？

《偶像练习生》不仅仅只是在国内大受欢迎，海外也开始运营了这档综艺节目，热度也非常高哦。看来张艺兴这次又要红遍全球了，在娱乐圈打拼了这么多年，刻苦练舞，没想到是因为一档综艺节目让他彻底的走红！

《偶像练习生》开播一小时播放量超过1亿，张艺兴是怎么做到的？

节目刚播出，就荣获泰国热搜榜单第二名，海外人气似乎看起来一点都不输给国内的热度。对于中国的综艺节目，一开始很多人都说是抄袭，一点原创的意义都没有，参加的明星和选手都很爱作秀，都是为了 节目效果而做出来的一些虚假的剧情，不过《偶像练习生》的开播，中国的综艺节目算是有了比较明朗的好口碑了，火到国外算是扬眉吐气！

《偶像练习生》开播一小时播放量超过1亿，张艺兴是怎么做到的？

上线仅1个小时，播放量便突破1亿人次，喜欢张艺兴的粉丝们，心里的石头也算是放下了，谁说长得帅的，就不能走实力派，《偶像练习生》张艺兴的制作人头衔，不是一般的厉害哦！不过这档节目带给观众这么多新生代偶像，你最喜欢哪一个呢？

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