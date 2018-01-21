人的相貌都是天生的，是从娘胎里带出来的，自己无法决定。有的人很幸运，生的一副好皮囊，有的人则不幸长残。但是也不一定长的丑就过不下去，毕竟做绿叶也是个不错的选择。演员八两金就是一个例子，被称为是黄金配角。



八两金是他的艺名，他的本名是叶竞生，是香港著名的喜剧演员。光看他的长相都觉得很有喜剧效果了，不少人用"鬼斧神工"来形容他的样貌。在不少的香港老片中都能看到他的身影，不管是《千王之王2000》中的聋五、《行运一条龙》中的吴留手、还是《喜剧之王》中从耳朵头发中爬出虫子的Pierre，八两金都给我们留下了深刻的印象，他和周星驰也被称为是黄金组合。

在他和周星驰合作的那一段时间，身价也是一路高涨，还迎娶了一个漂亮的老婆，生下了一个可爱的孩子，之后的八两金，为了生计下海经商，野兽收获颇丰。生活好了，他对妻子始终如一，但是妻子却离他而去，留下了年幼的孩子。

在最艰难的时刻，八两金甚至还有轻生的想法，但是为了孩子，他还是坚强的生活了下来，甚至生活的比以往还好。

现在八两金的儿子已经二十有多，应该是继承了母亲的良好基因，长相很帅气，跟八两金有很大不同。连粉丝都说，儿子好帅，感觉不是亲生的。现在八两金的儿子也有进军娱乐圈的打算，八两金自然是全力支持的，但是结果如何还是得看后续的发展。



不过人生不如意十有八九，八两金的母亲在近日不幸离世。虽说生老病死，人之常情，但是爱的人离世还是会感到非常的难过的。八两金在自己的微博上向大家宣告了这个悲伤的消息，他表示："我一生中最爱的慈母永远离开我了。"同时，他也感谢了大家的关心，但尚未走出失去母亲伤痛的他，无法一一回复，还交代了母亲后续设灵堂的事情。

网友们看到这样的消息也是及时送上慰问，希望他节哀顺变，尽快走出悲伤的心情。八两金一直给人们带来欢乐，但始终是人，也有悲伤的情绪。大家还是要分清楚现实和舞台啊，你们觉得呢？