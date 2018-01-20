现在的社会发展迅速了，人们的娱乐方式也多了起来，不少年轻人追求新鲜刺激，选择在夜晚不睡觉，去夜店玩乐。娱乐圈的明星们更是一些弄潮儿，再加上白天会被人认出，只得夜间行动了。今天小编就带大家盘点一下爱泡夜店的女星们吧！



1、范冰冰

要说夜店女王，怎么能忘了我们范爷。在她25岁生日的时候，请来了一帮好友到夜店玩，据说因为和夏雨亲密的举动，引来袁泉的不愉快。不过都是过去式了，现在范冰冰已经有了大黑牛，生活很幸福。

2、李小璐

近日的话题女王李小璐也是出了名的爱玩，就算是怀孕期间也不忘去夜店玩，幸亏现在的甜馨儿很健康，据说贾乃亮当时还批评她了呢！世事难料了，不知道这两个人现在怎么样了。

3、刘嘉玲

嘉玲姐虽说已经和男神梁朝伟结为夫妇，但是并不能让她收敛爱玩的天性。遇到空闲的时候，还是会去夜店走走，据说还给陌生男子献吻，不知道是真是假。

4、萧淑慎

萧淑慎是有名的性感女神，在一次和男朋友分手之后便来到夜店消愁。期间有不同的男伴相伴，频频激吻看傻众人。

5、叶璇

叶璇平常出演的角色也都是落落大方行型的，但是平日生活可没有那么简单。她偏爱夜店生活，经常和富商厮混在一起，贴身热舞都是常事！

6、张柏芝

张柏芝和陈冠希和不雅照公开之后轰动一时，不过也不奇怪，张柏芝本来就是一个很开放的人，经常出现在夜店场所。玩high了还肆无忌惮的和外国男子贴身热舞，真是豪放姐！

7、谢婷婷

谢霆锋的妹妹谢婷婷从小就受西方文化的影响，行为作风比较开放，身边的男友也是一个换一个。去夜店也都是日常，还在夜店做出不雅动作，引起争议。

8、佘诗曼

佘诗曼一直给人端庄大气的感觉，没想到私底下也是喜欢泡夜店。在某次夜店之旅中，还喝多了被同伴拖着回去的，看来酒量要练练啊！

9、汤唯

冷艳女神汤唯玩起来可也是完全没有偶像包袱的，喝酒，献吻一个不落下。没想到女神也有下凡的一面啊，难以置信。

10、林青霞

谁说老牌明星不赶潮流的？林青霞就是圈内知名的爱泡吧的一类人，经常叫上几个姐妹一起去夜店玩，又一次和帅哥共舞五个小时。不得不说还是老当益壮啊！

各位看官们，你们怎么看？你们还有要 补充的吗？