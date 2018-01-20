去年年底，范冰冰的弟弟范丞丞被曝出从韩国回来，而且准备出道。此后，范丞丞就一直很受关注。

毕竟他的姐姐范冰冰可是娱乐圈的女神级人物啊，当初回国的时候，就有爆料他会以练习生的身份参加国内的某项选秀节目，2000年出生的他，再加上跟姐姐一样的高颜值，看到无疑是要走偶像路线了。

这不，在今年1月19才上映的真人秀节目《偶像练习生》中，范丞丞就是其中一员。参加这档节目的总共有100名练习生，都是从国内外的经纪公司和练习生公司推荐的。

范丞丞就作为100名其中的一员，在经过四个月的训练和舞台比拼后，只能选出9位作为男团出道。范冰冰为了支持弟弟的节目，还把自己的微博头像换成了范丞丞的头像。

除了换头像支持弟弟外，微博上也和好友韩庚一起为弟弟的节目转发宣传，可以说是实力宠弟弟。不过自己的弟弟，当姐姐的不宠谁宠呢？

不过范丞丞却在节目播出不到两集就掉下了眼泪，是什么让一个快18岁的大男孩哭呢？

事后范丞丞接受采访的时候，鼻子泛红解释道："就说我自己就是没实力，靠着姐姐"。

之后他哭了的模样，也在网上热议纷纷，还成为了微博热搜的第一名，看来网友们还是对范丞丞颇为关注的。

不过从一开始回国，他身上的标签就是"范冰冰的弟弟"，之后参加节目选秀，也难免摆脱不了弟弟这个标签，在给了范丞丞很多舆论压力的同时，也给了他自己实力上的压力。

不过，因为是范冰冰的弟弟，知名度相比其他练习生高了不少，这一点还是不可否认的。毕竟有得就有失，你觉得呢？