1月18日的微博之夜，杨紫一身抹胸长裙高跟鞋上台，一路上张一山默默给杨紫提拖地长裙，担心杨紫踩到裙摆被绊倒。张一山这一暖心动作，让无数网友再一次感叹，"有一种友情叫杨紫和张一山。"

台上，张一山损杨紫，说她冷哆嗦了、还爆料她偷偷在裙子里穿了毛裤。台下采访，张一山扶着杨紫，直到她安全坐上沙发。两人采访，张一山全程帮杨紫拿话筒，让杨紫先回答主持人问题。

张一山："我没露肩膀，她露肩膀了，她冷，哆嗦了。" 杨紫："今天是个意外，没想到我穿个高跟鞋比他还高。" 张一山："她穿着毛裤来的。" 有一个细节，微博之夜中穿高跟鞋的杨紫与张一山合照时，是微微屈膝的，只是为了让自己看起来比张一山矮一点。这是杨紫为张一山无声的温柔。

有一次杨紫与张一山一起参加综艺节目《高能少年团》，在最后的悬崖密室答题时，两人一直眼神交流，默契十足。杨紫因恐高而想放弃，张一山暖心给她鼓励，"再坚持一下！别放弃，要下去我陪你掉下去！"

游戏结束后张一山赞叹杨紫表现出色，杨紫也表示，"我真的是超级害怕，但是看着张一山我就觉得好有安全感。

三个孩子多年后，终于有机会再次一起拍戏，在电影《家有儿女》发布会上，杨紫说："拍摄到最后，每人有一句话，但我觉得已经不是在念台词了，我特别想哭，就一直忍着，因为觉得我们长大了，再看丹丹阿姨和亚麟叔，他们老了，有白头发了，觉得特别不能接受"。

最好的友情就是张一山与杨紫这幅模样吧，我损你也护你，我陪你长大，你陪我成长。