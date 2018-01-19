有人说娱乐圈是个大染缸，里面的人各有各的颜色，也有人说娱乐圈是围墙，墙内的人想出来，墙外的人想进去。总结来说，娱乐圈就一个字——乱！2018年刚开年，这个圈子就开始了各种各样的表演，连陈年往事都被翻出来了，曾志伟无奈躺枪。而曾志伟的女儿曾宝仪，也被卷入这件事，微博上的留言让她不堪其扰，甚至有人把她称作“强奸犯的女儿“。

卓伟是圈内知名的狗仔，他也有一个习俗就是喜欢在周三爆料大新闻，近期的周三见也不出意外的让人大吃一惊。早些年蓝洁瑛被强暴事件闹的沸沸扬扬，而她本人也是因为这件事变得落魄不堪，现在甚至有点神智不清。当初强奸她的圈内大佬也被曝光，而卓伟周三见的内容则是直指曾志伟。

以曾志伟的实力，把他当作圈内的大佬事毋庸置疑的。但是这件事曾志伟也曾多次在公开场合表示和自己没关系，自己和蓝洁瑛只是好友关系，这次又被翻出来，又没有证据，无法令人信服。但是吃瓜群众们可不管这些，只知道看戏，顺便说两句。这不仅给曾志伟本人造成影响，他的女儿曾宝仪也难逃网友们的责骂。不少网友在网络上直言，曾宝仪是强奸犯的女儿，这让一个女孩子怎么承受？

曾宝仪坦言:"我绝对谴责任何形式性侵害以及性骚扰，但是任何不实指控与诽谤，我们也绝不姑息。"言外之意，父亲曾志伟是被诽谤的，对于谣言，绝不姑息。曾宝仪还表示，现在自己面对这件事很坦然，会和诽谤斗争到底！

部分人的咒骂已经波及了家里的所有人，包括曾宝仪的母亲，也就是曾志伟的前妻。关于曾宝仪的母亲王美华的旧事被不少网友提出。王美华和曾志伟离婚之前便和圈内多名艺人走的很近，离婚之后更是和自己的干儿子走在了一起。虽说这段感情遭到外界不少的非议，但是女儿曾宝仪却是力挺老妈，虽然他们没走到最后，但女儿始终是站在妈妈这一边的。

曾宝仪我们都知道，是娱乐圈响当当的人物，虽说是曾志伟的女儿，但自己也是有真本事的。曾宝仪1973年2月21日生于香港，是知名的节目主持人、歌手、演员。1977年，曾宝仪父母离异，她和两岁的妹妹咏仪从香港搬到台北，由祖父母抚养，中学时在天主教学校寄宿。1991年，曾宝仪考上“台湾大学”社会系，且在学校话剧社做幕后工作，并实行半工半读，在真言社电视企划部担任执行制作。

1995年，大学毕业，担任大地电视台助理工作和香港导演张之亮《自梳》的副导演。1996年，因出演电影《四个32A和一个香蕉少年》而出道。1998年主持台湾电视节目《超级星期天》成名，至今还活跃在综艺节目的舞台。曾宝仪的事业发展顺利，感情生活却是历经坎坷。最著名的莫过于和黄子佼的那一段恋情了。

黄子佼和曾宝仪在一起之前，和小s在恋爱。但是时间久了，两个人的感情淡了，虽说还没分手，但是却已经精神出轨。分手后黄子佼便立马恋上曾宝仪，这也一度让外界包括小s认为，曾宝仪就是小三。三个人的关系一度闹僵，两个女人之间的关系就更不用说了。



但是时间冲淡一切，在2015年的台湾金钟奖颁奖礼上，三个人上演了一出世纪大和解，关系也算是破冰了。网友们都震惊的合不拢嘴。但是，这么长时间了，也该放下了啊！现在的曾宝仪忙碌着自己的事业，依旧活跃在荧屏之上，生活的更潇洒了。你们觉得是吗？