近日，杨威和杨云夫妇为自己的双胞胎女儿庆祝一周岁的生日，许多网友都在杨威或杨云的微博下方留下对这对小宝贝的祝福。其实娱乐圈也有很多明星都非常幸运育有双胞胎女儿或儿子，今天，小编就带大家来盘点一下娱乐圈明星的十对双胞胎子女，你觉得谁最可爱呢？

1.杨云和杨威的双胞胎女儿

杨云和杨威的儿子杨阳洋大家都不陌生，后来杨云又在2017年1月16日的时候生下了双胞胎女儿，2018年1月16日是这对小宝贝的一周岁生日，两位小天使当天还身穿粉色服装看起来也是非常可爱。

2.郝蕾和圈外老公的双胞胎儿子

郝蕾在2012年的时候和圈外人刘烨订婚，一年后生下了双胞胎儿子，同年12月4日，郝蕾和丈夫在北京举办婚礼和儿子的百日宴，郝蕾大儿子叫刘泰阁，二儿子叫刘泰郝，俩个孩子长得也是机灵可爱。

3.范玮琪和陈建州的双胞胎儿子

范玮琪和陈建州两个人交往多年，在2011年的时候两个人举行了婚礼，2015年的时候范玮琪生下了双胞胎儿子，大儿子叫陈睿飞，二儿子叫陈睿翔。近日，范玮琪的母亲还在网上晒出了全家一起为飞飞翔翔过生日的照片，照片中也是亮点多多。

4.黎姿和马廷强的双胞胎女儿

2008年黎姿和富商马廷强结婚，在2010年的时候，黎姿生下了双胞胎女儿，大女儿叫马家蔚，二女儿叫马家镁。后来黎姿在2012年的又生下了一位女儿。近期黎姿还晒出带女儿一起到公园玩耍的照片，不过黎姿对女儿也保护有加，晒女儿照片也很少露出全脸。

5.林志颖和陈若仪的双胞胎儿子

林志颖和陈若仪在一起后生下了小小志Kimi，在2015年的时候陈若仪又生下了双胞胎儿子Jenson和Kyson，林志颖和陈若仪也经常会在微博中晒出自家孩子的照片，照片上的Jenson和Kyson也是笑容灿烂，越来越帅气可爱。

6.梁洛施和李泽楷的双胞胎儿子

梁洛施和李泽楷相恋后，在2009年的生下了大儿子李长治疗，后来又在2010年的时候生下了双胞胎儿子，虽然两个人育有三个孩子，但是梁洛施和李泽楷走向了分手的结局。不过李嘉诚还是很关心自己的孙子，三个孩子也都回到香港读书，香港豪门一般会对自己的子女严加保护，所以媒体流露出的照片也会为孩子的面部打上马赛克。

7.彭佳慧和王丕仁的双胞胎女儿

彭佳慧和圈外人王丕仁结婚后，先后生下了儿子王子仲和双胞胎女儿Beverly 和 Bella，彭佳慧在生双胞胎女儿的的时候还因"子癫前症"失血命危。Beverly 和 Bella也慢慢长大变成软萌小萝莉了，看照片也是十分可爱有趣。

8.梁家辉和江嘉年的双胞胎女儿

梁家辉在摆地摊的时候遇到了江嘉年，两个人在1987年结婚，婚后江嘉年生下了双胞胎女儿Nikkie和Chole。梁家辉和江嘉年也是娱乐圈的模范夫妻，多年来一直都非常恩爱，Nikkie和Chole也遗传了父母优秀基因，身材太棒，梁家辉的身材也保持的非常优秀。

9.汤镇业和文静的双胞胎女儿

2008年的时候，50岁的汤镇业和25岁的文静结婚，两个人婚后育有一对双胞胎女儿。据网上媒体报道，汤镇业的双胞胎女儿小名大甜大圆，大名汤乐欣、汤乐怡。两位小萝莉虽然年龄很小，长相也是清纯甜美。

10.汤镇业和姜坤的双胞胎儿子

汤镇业在1991年拍戏的时候认识了第一任妻子姜坤，姜坤在1995年的时候生下了双胞胎儿子汤君慈和汤君耀，去年的时候这两位帅气小伙也从大学毕业，英俊的外表也让许多网友表示什么时候进军演艺圈？