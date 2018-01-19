娱乐圈的明星们，每天的生活在聚光灯下，在公司的包装之下好似完美的没有任何缺点。不少少男少女都因此而迷恋上了他们，把他们当作是偶像，有的甚至幻想其为自己的另一半。不过现实和幻想还是有区别的，美梦成真还是有难度的。但是，也不是不可能，毕竟陈若仪就是活生生的一个例子。



陈若仪早年间是一位模特，在一次车展上无意间看到了林志颖，便对他一见钟情。之后陈若仪要到了林志颖的联系方式，便对他展开了热烈的攻势。最后的结果我们都知道了，陈若仪成为了林志颖的妻子，林志颖也为她补办了盛大的婚礼，一家人的生活也是幸福美满。虽说林志颖有出来澄清过这件事情没有传闻中那么夸张，但是这还是被网友们称为是粉丝逆袭的最强范本。

近日，陈若仪的两个双胞胎儿子刚满2周岁。陈若仪经常在自己的社交网站上晒和家人们的日常，最近更是发布了自己同时抱着两个孩子的照片，引得网友们赞叹连连。不得不说，母亲还是最伟大的啊！这么瘦弱的身躯抱起两个孩子，真是令人佩服。



有一个不老神话的老公，有可爱的大儿子Kimi，两个双胞胎小儿子，陈若仪的人生算是圆满了。林志颖也应该感谢妻子可以为自己奉献这么多啊。但是，有网友发现，林志颖很少在社交网站上发布自己的妻子的照片，有的也大多是侧脸和背影，这是为什么？难道是嫌陈若仪长得不好看？

陈若仪虽说不是天仙般的相貌，但是身材可是一等一的好，她的大长腿可是让不少人羡慕啊！但是在早年上《康熙来了》的时候，曾当场卸妆。虽说整体没什么问题，但是小s却吐槽说，脸像被人拉着一样，这不就是说她脸歪嘛！网友评论道，怪不得林志颖不发她的正脸照呢，原来是脸歪！

但是现在的陈若仪肤白貌美，新的照片里脸歪的迹象似乎也没有了，更加漂亮了！不知道小志现在怎么想呢？