昨夜的"微博之夜"，吸引了无数观众的观看。有人看内容，有人看颜值，也有人两者都欣赏。"微博之夜"几乎让所有的当红明星都到了现场，比如：anglebaby、倪妮、李冰冰、tfboys、李宇春、邓超等。相信这里面肯定有你的爱豆在，没看可要抓紧哟。下面就让我们盘点一下在"微博之夜"出现的十大亮点吧。

1.厉害了我的国

无数网友对祖国深沉的爱，让2017年内"我的祖国""人民日报""朱日和阅兵"等关键词频频上热搜。祖国在越变越强，不止阅兵上能够体现国家的越变越强。我国首架航母正式下水，国产c919首飞等事件，让我们国家的综合国力越来越强。厉害了，我的国，获得了"微博年度影响力事件"称号，首飞机长蔡俊、中国航空科技集团接下了此荣誉称号。

2.刘涛和潘粤明同台出席

刘涛和潘粤明同台，可以称为是"微博之夜"带给观众的一大惊喜了。当年《白蛇传》中的许仙和白素贞又相见了，并且获得了"微博年度实力演员"的荣誉。潘粤明的出现，不少观众除了开心还觉得潘粤明瘦了。瘦了的潘粤明颜值又回来了，明明可以靠脸吃饭，非要在《白夜追凶》中靠才华吸睛无数。"微博年度实力演员"的称号，刘涛和潘粤明乃实至名归。

3.吴京、冯小刚、郭柯带荣誉回归"微博之夜"

"微博年度导演"的称号被吴京、冯小刚、郭柯一同获得。吴京的《战狼2》一经上映，就引爆了全国人民的爱国热血，甚至两星期仍未下架。很多人走进电影院就是为了《战狼2》而来的，这部堪称经典的爱国作品，也获得了一致好评。冯小刚的《芳华》是一个十足的艺术片，当年冯导就说想要拍一个商业片和一个艺术片，现在冯导也算是完成了自己的心愿，并且也收获了绝大观众的好评。而《二十二》的导演郭柯，更是让人敬佩。我们无法想象《二十二》的拍摄过程有多难，但郭柯一直坚持下来了，把《二十二》呈现在屏幕上告诉大家当年那段国耻。郭柯意图也是不一样国耻随着时间被大家淡忘掉，我们都应该记住这段屈辱的历史。

4.《人民的名义》和《白夜追凶》再次掀起热潮

《人民的名义》和《白夜追凶》获得了"微博年度热剧"的称号。《人民的名义》一经开播，便圈粉无数。观众说，这部热播剧拍的真实，让人看起来不会觉得虚假，让人觉得就是身边发生的事情，这也体现了国家现在"反腐"的决心之大。而《白夜追凶》里面的潘粤明一人分饰两角，不仅让大家看到了一个不一样的潘粤明，并且带给大家了一部不可多得的悬疑推理片。

5.张一山式"比心"

张一山向台下的各位比心，两手张开比心之后，又向台下画了一个大爱心，实在可爱至极。张一山式"比心"，让大家纷纷学起来。tfboys也向台上的张一山照样回了个比心，就连咱们的马云爸爸也照着样子向张一山回了一个大爱心。不少网友笑着称道：这就是买家秀和卖家秀的区别吗？不知道马云爸爸怎么看呢？

6.李易峰的女人绝不认输

李易峰和anglebaby共同获得"微博年度热搜艺人"。李易峰与anglebaby以自身超高的人气，经常高频上热搜，为他们颁奖的是"魅力女神"李冰冰。据悉，李易峰一直认真低调，在2017年在认真拍戏，很多粉丝都期待见过李易峰新作品的出现，并扬言：李易峰的女人绝不认输！

7.李宇春压轴

李宇春在"微博之夜"获得了"年度国际影响力艺人"的荣誉。李宇春凭借2005年《快乐女声》冠军出道已经13年了，李宇春一直坚定着自己的信念在音乐道路创作。这么多年，李宇春也创作出了许多优秀励志歌曲，传递给人许多正能量。在"微博之夜"中，李宇春作为压轴歌手，演唱了一首自己的新歌《一趟》。不畏将来不念过往，秉持心气何惧远方。这不仅是春春要告诉我们大家的话，也是春春想要告诉自己的话。希望李宇春在音乐路上能够继续勇往前行！

8.邓超和杨幂分别荣获"微博King"和"微博Queen"

邓超一直以搞怪好玩为称，在微博里经常"耍宝"，发一些搞笑的段子和有趣的家庭日常。很多网友戏称：一家四口，邓超最丑。邓超也经常开玩笑说自己是一家之主，很有威严。也许是孙俪和邓超呆久了，也和邓超越来越像了，画风也变得搞笑了起来。邓超每一次发文，都少不了网友以及娘娘的嘲笑。杨幂自身就带有超高人气，加上自身又属于容易招黑的体质，随便下个飞机或者在大街上走一走都能够上热搜。杨幂在娱乐圈中出了名的直率，说话从不拐弯抹角，而且性格也给人一种直接舒服的感觉，这也就是她能够拥有这么多"蜜蜂"的原因。再加上杨幂颜值也是超高啊，做事认真，遇到网上过激的需要也能够自黑带过。这种大度实在是难得。