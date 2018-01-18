Angelababy和黄晓明的爱情总是在荧屏可以看到，可是他们的爱情结晶小海绵却被保护的很好。小海绵，一直受被受关注。据说黄晓明与baby的儿子"小海绵"长相和爸爸比较相像，尤其有个超挺鼻子和翘下巴，且耳朵很饱满，看起来颇有福气，模样也相当可爱。

黄晓明和Angelababy被粉丝昵称"海绵夫妇"，源自于2010年两人恋情还在传绯闻的时候，女方常在微博提到"海绵蛋糕"，和"晓明大哥"的粤语发音相似，被联想隔空传情，小俩口结婚后也就被港媒称为"海绵夫妇"，儿子取名"小海绵"正是象征夫妻俩爱的结晶。



2017年1月17日中午1时许，黄晓明微博报喜，只晒出与儿子"对拳"照。此后，他们一直没有曝光儿子的照片。

2017年11月15日，港媒曝光了偷拍到Angelababy带孩子出行的照片，"小海绵"正面照首次曝光，模样可爱神似黄晓明小时候。这次港媒曝光小海绵样貌，彻底惹怒了黄晓明。Angelababy之前接受采访曾表示，暂时不会曝光儿子的长相，想等到孩子长大后征求他的意见再决定曝不曝光。也因此，夫妇俩对孩子一直保护得很好，很少见到小海绵的踪影。

作为公众人物，或许黄晓明说的话有点过了，但如果我们能够站在一个家庭和一个父亲的角度去看待这个问题，就会理解黄晓明为什么会发这么大火。难能可贵的是，微博发出没有多久就被黄晓明删掉了，并且还写了条道歉文章，想必也只是一位父亲，维护家人的权益，是他的本分。

这次angelababy在微博上晒出的儿子照片，虽然脸被萌萌的大眼睛贴纸挡住了，但依然能够看见灿烂的笑容，小脸肉嘟嘟的简直太可爱。小海绵还把一只肉乎乎的手举得高高的，并做出了"1"的手势，是在告诉妈妈已经一岁了吗？

当然，不少网友表达了对baby的祝福和小海绵的喜爱。也有网友调侃：黄晓明这次怎么不生气了？这次公开晒出儿子的照片，应该是黄晓明和baby的共同意愿，他没有理由生气了！