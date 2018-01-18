许多网友在观看电视或网络上的新闻报道时，都会看到很多女星被网友或者媒体质疑整容。有的女星则是大胆承认自己整容，也有不少的女星做出实际行动回应整容质疑的传闻，今天，小编就带大家来看看十大用实际行动来回应整容传闻的女星，其中你最欣赏谁？



1、张歆艺

一直以来都有网友质疑张歆艺整容，最近张歆艺在《吐槽大会》上亲自回应了整容质疑，当着观众的面捏着自己的脸，大方表示自己不需要整容。

2、阿娇

阿娇钟欣桐在某喜剧脱口秀的节目上，也是选择了捏脸这一行为力证自己的纯天然美貌。阿娇虽然已经36岁了，但是保养的还是很年轻。

3、蔡卓妍

阿Sa蔡卓妍也是在节目现场和好姐妹阿娇一起用捏脸的行为证明自己没有整容，又是捏下巴，又是捏鼻子，又是捏苹果肌，也是很拼了。

4、Angelababy

Angelababy自从出道以来就一直身陷整容风波，为此Angelababy还到医院去做权威检查，检查的照片还发到网上为求证明自己没有整容。

5、范冰冰

北京某整容医院就自称是给范冰冰整过容，为此范冰冰到中日友好医院鉴定，在北京长安公证处全程公证下，范冰冰也是证明了自己没有整容，还将该整容医院告上了法庭，最终赢了官司。

6、李冰冰

有网友在网上发言李冰冰早期的模样和现在有所差别，认为李冰冰整容了。李冰冰则在母亲节这天放出和自己母亲的照片，其他网友在看了照片后都认为母女俩非常相像，这也证明了李冰冰没有整容。

7、伊能静

伊能静享有"美丽教主"的称号，对保养也有一定的心得，她也对外称自己的美貌是靠保养得来的，为了回应网上自己的整容传闻，还让男主持人现场捏她的脸以证清白。

8、林志玲

志玲姐姐忽大忽小的胸以及冻龄的超高颜值也被外界质疑整容，林志玲则通过微博晒出了私人医生和律师团队的两份声明，表示自己的鼻子，眼睛，胸部都不会也不需要整容。

9、熊黛林

网上流传了许多熊黛林早期的照片，有网友看过之后质疑熊黛林整容。为此，熊黛林也特意素颜现身还自捏鼻子证明自己没有整容。

10、昆凌

昆凌本身就是混血儿，长相甜美。早期的时候还被网友质疑曾隆鼻，昆凌也是亲自捏鼻子为求证明自己没有整容。看照片，昆凌捏的也很用力，鼻子也都被捏红了。

这十位用实际行动证明自己没有整容的女星，你最欣赏哪一位呢？