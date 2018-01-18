没有人一生都是一帆风顺的，总会遇到一些困难，只是时间早晚罢了。但是，困境对于演员黎姿来说，未免来的早了一些，让她小小年纪便担当起了重重的担子。想必苦尽甘来这个词，黎姿是最有体会的了吧！

黎姿的家庭背景是很不错的，出身于电影世家。爷爷是香港电影之父黎民伟，奶奶是香港著名影星林楚楚。然而好景不长，9岁时家道中落让黎姿一家四口搬出豪宅过上了清贫的生活。为了贴补家用，14岁的黎姿被迫辍学进入了娱乐圈。

可能是因为从小就缺少关爱吧，黎姿对年长的男性情有独钟。她16岁的时候遇上了大她12岁的漫画家黄玉郎。黄玉郎对她可谓是无微不至的关心，将其写进漫画中，还为她举办盛大的派对，黎姿很快就和这个浪漫男人陷入了爱河。不过，他们却是以黄玉郎与前妻复合，二人分手而告终。

黎姿在回忆起这段感情经历的时候用"刻骨铭心"来形容，但也带给她巨大的打击，导致她之后很长一段时间不敢谈恋爱！之后，香港富商许晋亨也对黎姿展开追求，曾有传言许晋亨给黎姿购置了一套豪宅。黎姿本人回应道，许晋亨是一个好人，然而自己受前一段恋情打击太大，并没有和他继续在一起。

2000年，黎姿被拍到与大其23岁的玩具大王蔡志明一同出现在某酒吧，二人行为亲密，让人遐想无限。黎姿还曾为蔡志明女儿开设的日本料理担任剪彩嘉宾。但是并没有走到最后。

其实黎姿选择恋人有自己的一套原则，但是却因为弟弟而被迫打破。在拍摄《珠光宝气》期间，弟弟遭遇了车祸，令黎姿一度崩溃，甚至宣布退出娱乐圈，要全心全意照顾弟弟，给他治病。黎姿和弟弟的感情十分深厚，在家道中落时期，一直是黎姿资助弟弟上学的。

就在这么紧迫的时刻，一个男人出现了，他就是"坡脚富豪"马廷强。马廷强承诺黎姿会照顾她一生一世，还为弟弟设置了5000万的基金，给弟弟找最权威的医生，帮助黎姿度过难关。

黎姿本来就缺乏安全感，在自己这么艰难的时候，有一个人可以给予她温暖，很快就打动了这个姑娘。于是2008年底，黎姿便和马廷强结为夫妇。求婚的时候，还发生了一件趣事。马廷强想下跪向黎姿求婚，因为他腿脚不方便，黎姿拦住了他，说："求婚是吗，我答应你。不要跪了。"

现在，黎姿全心全意回归家庭，和马廷强生下了三个女儿，生活非常的幸福。弟弟也夫妻二人的细心照顾下，日渐好转。小编也希望，这一对有爱的情侣可以一直幸福下去！你们怎么看呢？