在李小璐夜宿风波之前，马苏应该是娱乐圈里很少被黑的女明星了，她的绯闻也非常的少，唯一不变的话题就是跟前任的交往，最后分手了。那时候他们都很年轻，马苏也是事业刚起步的阶段，没有什么钱，但是自己的男友早就是成功的事业冠军，也许是因为强大的自尊心，让他们分手都分得很体面。

此次，马苏因为被诬蔑的事件，成功进入了热搜的排行榜单。在娱乐的风口浪尖，她依待人很真诚，首次公开了当时两个人分手的真正原因。在访谈的过程中，马苏承认自己真的很不喜欢运动，特别是球类，不管是大球还是小球，都有一种恐惧感，因为小时候被球伤害过，已经留下了阴影。

可是她的前男友可是一个很会打球的世界冠军呀，当被问及这件事情的时候，马苏的眼神很淡定，面对十一年的恋情，最终却得不到好的结果，最难过的就是两个当事人了吧。

马苏也很简单地聊了自己的恋爱观，公开表示当时会分手的真正原因，是因为自己的恋情经验真的太少了，过于幼稚导致的分手，两个人之间相处的矛盾，自己没有好的态度和方式去解决，争吵越来越多的时候，误解也就越来越多，感情常常在这种不会沟通的情况下，变了味道。

她很主动的承认曾经面对爱情的态度是错误了，成熟的感情并不是所谓的一见钟情，对方就会爱你爱到死，而是你给他一分爱，然后他回你一寸的感情。真正能够幸福的爱人，都是相互不断给与的。

马苏已经过了三十岁，不过现在依然单身，她也主动承认自己很期待爱情和婚姻，可是目前没有遇到合适的人，十一年的相处与陪伴，最终却要形同陌路了，似乎让人觉得很可惜，单身的这些年，网友也对孔令辉有着不好的看法，骂他渣男！

事隔多年，马苏出来澄清当时分开的真正原因，这样看起来孔令辉其实也是不错的男人，网友纷纷留言：你们是想复合吗？他们到底会不会再续前缘，让我们拭目以待吧！