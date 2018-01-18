近日，曾志伟举行发布会，就"性侵"一事携儿子一同前往召开发布会澄清。之前在微博中一位名为"女模教母"韩颖华发长文指责曾志伟是当年性侵女星蓝洁瑛的演艺圈大哥，并称曾志伟是多年的老皮条。此事一出，曾志伟被推向风口浪尖。

曾志伟在现场称自己是完全尊重女性的人，并称蓝洁瑛事件和自己并无关系，对于造谣的人会追究责任。其次曾志伟还说了韩颖华提到的明星足球队到处寻欢也是造谣。

而韩颖华在新闻发布会之后发文说：你以为召开新闻发布会，就是正人君子？此言一出，有许多网友仍相信韩颖华是有证据在手里的，更加同情蓝洁瑛的遭遇，并希望早日还蓝洁瑛一个公平。其实，也有不少支持曾志伟的明星，他们相信曾志伟不会做出这种事情。

1、周杰伦

连我们的天王周杰伦也为曾志伟说话，周杰伦和曾志伟也合作过很多次，相信我们的天王多多少少是了解曾志伟的为人的。在1月12日，周杰伦在后台接受采访被问及此事，周杰伦先是回答没有听说此事，之后一脸惊讶的表示说到，"志伟哥欸，怎么可能！"想必，在咱们天王眼里，曾志伟是不会做出这种事的把。

2、谭咏麟

新闻刚出来时，谭咏麟表示他已经给曾志伟打电话核实，对方回复“怎么可能？”媒体继续追问，谭咏麟搞笑表示“他应该没有这个能力”，他又解释道：“朋友来的，我不能说”。

3、陈百祥

曾志伟多年的好友陈百祥也说，相信曾志伟不会做出这种事情。他笑着说道："志伟只会作弄人，但不会这么有大志。"言下之意就是相信曾志伟的为人，不会做出这种事情。

4、任达华

任达华出席某品牌活动时，被问及曾志伟开记者会驳斥性侵传闻一事，他力挺：“我相信志伟，他非常尊重女性，也很愿意帮助女生，无论是男是女、新人、红或不红，他都很乐意帮忙。其他的事情我不太清楚，没有看新闻的来龙去脉，不做评论，但是志伟是好人。”

5、洪天明

洪金宝的儿子洪天明表示，艺人有时身不由己被媒体拿来做新闻，大家组成明星足球队就是喜欢踢球，却遭胡乱抹黑，“我觉得有证据就拿出对质，如果没有就不要中伤别人，尤其现在很多爱在网上编出不负责任的指控”，支持曾志伟提告。

6、邱瓈宽

与曾志伟相识30年的导演邱瓈宽表示，“百分之三百不可能”，这么多年都这样，只要小孩不知道爸是谁，都说他的，他也从来没辩解，都等女主角自己出来讲才真相大白。邱瓈宽透露认识曾的人都知道“他不可能做那种事，他是好好先生，以前帮过多少人”。她接着说，曾志伟是圈内少见的好大哥，永远提携幕前幕后的晚辈，不解怎么会有人忍心去伤害对方，“真的不明白，但是我想他也习惯了”，像是港星关淑怡2005年承认未婚生子后，就曾爆曾志伟是孩子的爸，“他也无所谓，后来关淑怡终于自己承认是不丹活佛的，才真相大白”。

7、朱延平

资深导演朱延平1月14日也在社交网站发文，力挺好友。资深导演朱延平在社交网站发文，直言曾志伟的事，“打死我都不信！”6个字力挺好友到底。

8、刘嘉玲

刘嘉玲就是其中之一，刘嘉玲在多年前就说过，曾志伟在帮助蓝洁瑛，并说只有曾志伟才能够进入蓝洁瑛的世界，才能够了解蓝洁瑛的内心。这样的言论再次被翻出，实在叫人感慨不已。

9、曾宝仪

曾志伟女儿曾宝仪当时在北京开直播节目会议，经纪人表示她忙于工作，心情也相当平静，对于爸爸遭受丑闻指控，她也说：“这件事让我爸来跟大家说明比较好。但我相信他。”虽然曾志伟尚未出面对外说明，但她力挺老爸。

看了上面这么多明星力挺曾志伟，大家是不是认为曾志伟真的很冤？