最近，韩寒发了一个动态说了自己辍学的事情。这个动态上了热搜榜，引来了很多网友的讨论。韩寒说自己退学是一件失败的事情，但是辍学真的是一件失败的事情吗？娱乐圈有很多明星他们都辍学了，但是辍学以后的他们现在很成功。下面小编为大家盘点一下娱乐圈辍学的明星们，看看谁混得最好？

1、 周杰伦

周杰伦是著名歌手，导演。他读完高中就辍学了，虽然他没有读大学，但是现在的他很成功。周杰伦拥有很多粉丝，在娱乐圈混的很好，每年的收入是普通人的十几倍。他事业成功，家庭幸福。辍学对于他来说并不是失败的事情！

2、赵丽颖

赵丽颖是现在最火的女演员之一，但是她没有读大学。因为家里条件问题，她辍学了，中专毕业就出来工作。不过，赵丽颖比很多学表演本科毕业的演员红，辍学对她来说影响不大。

3、林俊杰

林俊杰是著名歌手，人气不输周杰伦。他是一位很有才华的歌手，不仅仅自己唱歌好听，还帮其他歌手写歌作曲。他当年参加唱歌比赛被海蝶公司的人看中，然后和海蝶公司签约了。签约以后他就进入了娱乐圈，放弃了读大学的机会。

4、高晓松

高晓松当年考上了清华大学，但是他在清华大学读到大三就退学了。退学后和老狼组了乐队，开始了自己的音乐道路。虽然他放弃了清华大学这么好的机会，但是现在的他混的挺好的，做音乐、做电影、做节目，比很多清华的的校友出名。

5、苏有朋

苏有朋是小虎队的成员之一，因为当年组合太红了，有很多演出工作他没有时间学习就辍学了。虽然苏有朋放弃了学业，但是他的事业很成功。小虎队当年很火，现在组合解散了，他做导演和演员一样很成功。

6、马天宇

马天宇因为家里条件不好，早早的就辍学了。他做过很多工作，后来是参加选秀节目进入了娱乐圈。现在的他是人气演员，拥有很多粉丝。虽然童年的时候很辛苦，没有机会读书，但是现在苦尽甘来了。

7、梅婷

梅婷和章子怡是同学，都是中央戏剧学院的学生，不过梅婷大三的时候辍学了。因为她当时去拍戏了，她很喜欢那个角色，为了那个角色选择休学了。虽然她退学了，但是她的表演事业并没有比同班同学差，比很多人还出名。

8、 陈小春

陈小春小时候家里没有钱，所以他没有读多少书，十几岁就出来工作了。虽然陈小春没有读过很多书，但是他现在是一个很火的演员。他有一个漂亮的老婆，一个可爱的儿子，辍学这件事对他以后的生活没有造成特别大的影响。