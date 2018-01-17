现在这个看脸的时代，小鲜肉们最吃香。不过，曾经也是小鲜肉的一些明星们，随着慢慢长大变成了小腊肉，那情况可就不可同日而语了啊，曾经的小童星长大之后可不一定还是那么光芒万丈！就比如嘎子哥谢孟伟。



谢孟伟这个名字我们可能不是很熟悉，但是他所饰演的小兵张嘎可是陪伴了不少90后孩子们的童年生活啊。他在里面生动的展现了一个抗日小英雄张嘎的事迹，出神入化的表演让人印象深刻，这也让他成为了知名小童星。

但是《小兵张嘎》之后，谢孟伟便没有什么很火爆的作品，也慢慢的消失在人们的视野。不过，2016年，嘎子大婚再次引起了人们的关注。

现在的谢孟伟脱去嘎子的稚嫩，变得更加成熟。勤于健身的他有了满身的肌肉，帅气逼人。正是凭借他个人的魅力，2016你5月17日，谢孟伟和美娇妻迎来了大婚。不同于其他明星的铺张浪费，谢孟伟选择在自己的家乡摆宴席，请来了全村的父老乡亲，十分的接地气，赢得不少好评。

2017年底，谢孟伟的妻子生下了一个可爱的宝宝。在不少人的心里，谢孟伟还是当年的张嘎，但是现实中，嘎子都升级做爸爸了，不得不感叹时光的飞逝！

2018年1月14日，谢孟伟在自己的微博上公开了儿子的百天照，并写道："今天我儿子小谢谢百天，看看我们的表情有戏吗？"三个月大的小谢谢肉嘟嘟的样子惹人喜爱，时而瞪眼卖萌，时而打哈欠，看起来真是可爱极了！不得不说，小谢谢继承了爸爸妈妈的良好基因，还是和谢孟伟小时候那样——虎头虎脑啊！



有了孩子，谢孟伟身上的担子也就更重了。不仅要在平日里照顾孩子，还要更加努力的工作，毕竟孩子还嗷嗷待哺呢。现在不少的演员都跨界做起了导演，谢孟伟业跟上了这个潮流。他的动作新片《无主之城》近日举办起了发布会，现场座无虚席，观众连连叫好。谢孟伟在此期间还演唱了电影主题曲《哥不是娘炮》，大秀艳舞，惹得尖叫声连连。

发布会当天，嘎子哥隔空告白儿子，十分的温情。看来这个中国硬汉也是一个暖男啊！现在的谢孟伟也算是家庭事业双丰收了，希望他以后的日子越来越顺利吧。小伙伴们，你们怎么看？