娱乐圈总有一些明星出道多年都没能红起来，不是因为他们没实力没颜值，更多的原因是没遇到让他们大火起来的时机。而张慧雯就算其中一个，她是2014年因为出演张艺谋导演的电影《归来》而出道的，也算是一枚"谋女郎"了。

第一次出演电影的她，在里面的表现可是可圈可点，在里面把一位爱好跳舞追梦少女演绎的淋漓尽致。

而她不仅因此斩获了第九届亚洲电影大奖最佳新演员奖、第六届澳门国际电影节最佳新人奖等多个奖项，还被提名了金鸡奖和金马奖。按理说这无疑是个好兆头，她也在2015年和炙手可热的小鲜肉李易峰主演了电影《栀子花开》。

当时这部电影的票房也是破了亿的，可以说关注度还是很高。但是对于张慧雯来说，还是没有让她走红。

除了栀子花开之外，她和李易峰还第二次组cp主演了微电影《谁是你的菜2015》，李易峰是娱乐圈的当红小鲜肉，而张慧雯与她组了两次cp都没有让她提高辨识度。

就拿微博的粉丝来说，她的粉丝只有514万，想比其他拥有几千万粉丝的明星来说，张慧雯的粉丝数量着实有点少。 而作为古天乐、张家辉等大咖坐阵的电影《使徒行者》，张慧雯也在里面以主角的身份参演，她在里面是个霸气的保镖。

一改往日清纯的形象，变得霸气高冷，即使演技与颜值都在线，但是她依旧没能因此走红。 说实话，她清纯的外表可以说是很吃香的，演偶像剧校园剧都是十分合适的人选。

可是出道至今也快4年了，演的电影大作票房也是以亿计数的，但是离走红总差了那么几步。如今她也开始进军电视剧行业，她的首部电视剧就是现在正在热播的《琅琊榜2》。

她在里面也是和当红小鲜肉刘昊然组cp，虽然在现实生活她比刘昊然大4岁，但是以张慧雯满满胶原蛋白的颜值，和刘昊然出场就感觉cp感十足。

两人在里面"谈恋爱"的日常，不少观众也表示被虐一脸，很多网友都大呼"太甜"，还称他们为"今夕夫妇"。

可以说热度是一直未减，以现在观众热烈的反应，不知道张慧雯能不能因为这部电视剧红起来了呢，你觉得会吗？