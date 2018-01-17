Selina是一位甜美可爱的女生，出道一直很顺利，让所有人都为之羡慕，不过自从因为事故被毁容之后，她的婚姻也结束了。虽然离婚对Selina没有什么太大的打击，但是近日前夫张承中被拍到半夜与吴亚馨约会，而女主角曾经陷入不雅照的风波中，视频的画面依然历历在目，网友们表示他的眼光真是让人惊呆了！

2016年张承中恢复单身后，他的女人缘特别好，尤其是在娱乐圈，一点也不低调。一度传出和辣模卓苡瑄及女主播洪藜恩的绯闻。而与吴亚馨的密会，看起来更加亲密，难道两个人已经同居？此次两个人约会一起看电影，女方的警觉性还是很高，似乎害怕有媒体跟踪，一直躲在角落不愿意出来，直到男主角的出现，才一起走进了电影院。

生于1983年的吴亚馨在娱乐圈一直都是三线女明星，没有什么特别好的作品，但是不雅的新闻倒是很多，2012年的曾卷入前男友的不雅照事件，当时清纯的女神形象几乎全无，但是她的情感史也未曾减少过，被拍到与李圣杰约会，两个人的绯闻也是闹得纷纷扬扬。

2016年吴亚馨正式承认与香港歌手狄易达分手了，从那之后就没有再有过什么新的绯闻对象，而近日却被媒体拍到与Selina前夫，半夜约会的画面。尽管两个人已经做好的准备措施，一前一后走出影院，原本男主角打算做女方的车一起回家，后来却改搭了的士，所有的行动都非常的谨慎小心。

张承中此前与Selina曾有一段婚姻，在Selina烧伤期间，给予了女方很多照顾，但在Selina伤愈后，二人的婚姻却走向破裂。对Selina来说，恢复单身的这几年也一直都没有再恋爱，只是一心一意的专注在工作上，虽然在镜头前她看起来似乎过得不错，而且当初的离婚声明，两个人也是和平分开，没有过多的责骂，尽管网友一点也不买单，一直说张承中是一个不负责任的男人，无法接受妻子被毁容的容颜。

张承中与Selina分开就是分开了，从此两个人就没有任何关系。张承中此次被拍到与吴亚馨约会，尽管女方曾经是不雅照的女主角，可毕竟依然是一个长腿美女，又有几个男人不喜欢呢！但是网友也为他感到担心，难道不怕被戴绿帽子吗？



