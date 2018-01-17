娱乐圈是个名利圈，婚姻这种神圣的行为也会被人用一万种有色眼睛来看待，分分合合也就显得无比正常。其中有祝福也有恶评，褒贬不一。张歆艺与袁弘的结合更是赚足了眼球，成功吸引了各大吃瓜群众的注意力。无论是对于二人的演艺经历还是年龄都是充满了争议，当事人也承认因此感到了压力。

张歆艺的感情经历也随之被扒，此前与王志飞的七年感情也在2012年3月由男方单方面宣布。次年五月与杨树鹏宝鸡领证，步入婚姻，原本以为张歆艺会和杨树鹏携手走下去，没想到这段婚姻只延续了一年零五个月。不少网友纷纷感叹，可能是与王志飞的感情没有得到承诺，渴望婚姻恰好杨树鹏出现，一时的头脑发热不足以支撑走完余生。

2016年5月30日张歆艺与袁弘在德国完婚，正式步入婚姻。不仅仅是新郎新娘屡上热搜，伴郎团更是赚足了眼球。不仅是年龄上的差距，性格上的差距也让网友们直言两人的不合适，一个温润如玉，一个大大咧咧，或许这种互补的性格才是婚姻最适合的方程式吧。

真人秀节目中因身体不舒服就医，与医生的对话中也让观众们得知张歆艺怀孕消息，对于明星们来说怀孕似乎是件不能公开的秘密，尽管是件喜事。对于节目中大方承认的态度也是让我们再一次见识到了张歆艺的耿直，估计娱乐圈没有几个可以做到。

但是随后张歆艺在微博中更是调侃老公袁弘为其大冬天买雪糕，侧面证实怀孕只是个乌龙。

在近期播出的《吐槽大会》中，张歆艺狠狠地用手撕自己的脸，谁说我整容？有越整越臃肿的吗？

上期节目中，袁弘来吐槽她是二婚，这次她拿自己开玩笑了。真言自己和金星、徐帆和张泉灵这些德高望重的人比自己没有任何优势，除了比她们多结了一次婚。这样耿直的明星也没谁了！

最近，张歆艺还参加了湖南卫视《声临其境》，是声音嘉宾中唯一的女生。虽嗓音患病而发音效果欠佳，但她仍然反复练习每个词语的发音，光彩排就已达到15次。不仅如此，张歆艺挑战高难度的两个作品《甄嬛传》和《夏洛特烦恼》。特别是针对华妃的配音，更是让观众纷纷叫好。

最近，袁弘和张歆艺参加了很多综艺节目，可以说是非常恩爱的一对。张歆艺也是很有才华的演员，你还觉得他们不般配吗？