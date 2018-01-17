近日，王杰成为了网络热点话题，一个是他多年前被人毒哑嗓子的事，再次被翻了出来，真凶几乎浮出水面；一个是他最近遭遇网络暴力，无端被人辱骂，让他精神接近崩溃。连卓伟都说，王杰没干过什么坏事，却落得这样的结果，对他太不公平了。

王杰1962年在香港出生，祖籍陕西西安。曾经港台人气最旺的"歌坛浪子"，美国全球音乐排行榜排名第二，第一名是迈克尔杰克逊。因父母都是邵氏影城的演员，幸运的王杰在三岁就可以和父亲同台演戏，很多老电影里都有王杰出镜。

王杰是一个天才创作型歌手，14岁时就创作歌曲《娃娃在哭了》。虽然命途坎坷，做过油漆工，特技演员等卖力气的辛苦工作，但是他一直不放弃自己的音乐理想。1987年，王杰25岁时，终于在香港发行首张专辑《一场游戏一场梦》，这张专辑获得台湾排行榜冠军长达半年，从此王杰名气大振，在亚洲乐坛崭露头角。

张曼玉曾经出演王杰《一场游戏一场梦》MV的女主，值得一提的是，这是张曼玉第一次出演MV。后在张艾嘉导演的电影《黄色故事》片尾曲也选用王杰的专辑《一场游戏一场梦》，后该歌曲获得25届金马奖"最佳电影插曲奖"。王杰的微博认证是华语乐坛巨星，创作型歌手，1987年至今他的51张专辑代表了他的绝对实力和顶级地位。

一路走来，王杰经历过被人下毒至哑，因为看不惯公司炒作被雪藏。时代渐逝，曾经的王者也渐渐淡出观众视线，如今因为一些原因被薛之谦黑粉谩骂母亲。王杰是一个习惯性较真又耿直的人，来自歌手黑粉的谩骂，显然触到了他的底线。



如今王杰微博首页只剩下两条微博，一条是头条文章《我对得起自己》，第二条是一张古老的四人照片，如今四个只留下王杰一人。粉丝们在其微博下留言，表示心疼，要王杰好好爱自己。希望王杰能够早日调整心态走出网络暴力阴影。