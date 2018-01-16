如果在你生命中，你可以遇到一个在你获得荣誉时，不嫉妒，在你难过时，专心陪在你身边的好朋友，那实在是太幸运了，尤其是在鱼龙混杂的娱乐圈中。所以，今天的小编就和各位小伙伴们一起去看看圈中有哪些好姐妹吧？

当下热播的电视剧非《风筝》莫属，剧中由李小冉饰演的林桃，可以说是一颦一笑尽显风情，在女人味十足的同时，干起大事来即特工潜伏，也是精明果断的狠。

李小冉和谢娜的闺蜜情，那是有目共睹的。在谢娜最困难的时候，李小冉一心一意的陪在谢娜身边。比如，在谢娜北漂的时候，李小冉提供住所，在谢娜洗澡时，李小冉会把准备好的衣服放在门外。

在谢娜出名后，李小冉仍旧选择默默陪伴。现在，谢娜终于有了自己的宝宝，我们的李小冉也有了自己的归属，希望她们之间的情谊能一直延续。

说起杨幂旗下的艺人，迪丽热巴算是被杨幂彻底带红了。一部《克拉恋人》，让胖迪"女神经"的形象深入人心。

再到后面迪丽热巴和杨幂一起出演的《三生三世十里桃花》，在剧中迪丽热巴饰演的凤九，为爱痴狂，扮起小狐狸摇尾巴的可爱模样让人忍俊不禁。

凭借着自己的努力，迪丽热巴现在可以说是当红的小花旦了，事业处于上升期，生活中还有一个好闺蜜，迪丽热巴的日子简直完美。

说起迪丽热巴的这个闺蜜袁冰研，大家可能不太熟悉，但看过《老九门》的观众们应该知道袁冰研在里面饰演的是二爷的妻子"丫头"，和二爷张艺兴之间刻骨铭心的爱情可谓是赚足了观众们的眼泪。

长相甜美的袁冰研和性格直爽的迪丽热巴，俩人性格上也算是互补型，在大学时期是好朋友，事业上也是互帮互助，比如，就曾有人爆料，"丫头"这一角色是迪丽热巴为袁冰研牵线搭桥的。