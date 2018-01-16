恋爱中的少女们总是不理智的，总是沉浸在自己的小世界里，怪不得人们总是说，恋爱中的人智商会变低。明星们虽然每天生活在闪光灯下，是万众瞩目的焦点，但是他们也是普通人，在恋爱的时候也会做出和平常人一样的举动。

关晓彤被称为国民闺女，而她近几个月也公开了和"国民老公"鹿晗的恋情，一时间"掀起巨浪"，争议声不断，有网友甚至说，关晓彤和鹿晗的恋爱会断送了他们的星途！可能没有这么严重，但是影响是有的，毕竟鹿晗都因此掉粉了。

虽说不受祝福，但是这对小情侣还是很甜蜜的。近日，关晓彤在上海出席校园评选活动，在活动当天，可以看得出她心情大好！

当天她穿着一身休闲的打扮，白色的卫衣，黑色的裤子，再配上一双小白鞋，真是跟普通的大学生没什么两样。只能感叹：年轻还是好啊！在活动现场，关晓彤也是活力无限，时而捂脸害羞，时而托腮大笑，真是全力配合活动啊，敬业精神还是值得点赞的。

不过网友们却不买账，在她大幅度的动作中，网友们表示，只看到了油腻！不知道是拍摄的问题还是她自身的问题，从媒体曝光的图片上看，关晓彤整个人胖了一圈，油光满面的。脸卖萌的动作在她的脸上都显得那么格格不入，网友说道："别这么笑了，怪吓人的！"

网友的注意点除了在她本人身上之外，还眼尖的发现了一些小亮点，那就是她手上的戒指。网友幡然大悟："原来她那么大幅度的的动作，目的是为了秀戒指啊！这个难道是鹿晗送的定情戒指？值得这么夸张的秀？"

网友纷纷表示，关晓彤对单身狗太不友好了，鹿晗赶紧把她娶走吧！省得让人看着心烦！各位小伙伴们，你们怎么看？