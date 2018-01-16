通常情况下，我们吃饭时用右手，写字时也是右手，因此，对于那些左撇子们就很佩服了，毕竟用左手写字对小编来说实在难如登天，今天小编就和各位小伙伴们看看圈中哪些明星是左撇子？也就是左右脑都很发达的聪明人。

1、赵本山

被誉为"东方卓别林"的赵本山是小编第一个想到的人，吹、拉、打、唱等等，我们的赵本山老师那可是样样精通，所出演的小品不仅能逗的人大笑，还能让观众们思考小品创作者的表达意图。

2、张柏芝

因为长相甜美，刚出道的张柏芝就被星爷挖掘，成为《喜剧之王》的女主角，没有辜负星爷的期望，张柏芝自"喜剧之王"后一炮而红，也成为了90年代末期的玉女掌门人。尽管张柏芝的事业停滞很长时间，但张柏芝的魅力一直留在观众心中，生活中的张柏芝也是一个左撇子，签名时都是用左手呢！

3、汪涵

作为湖南卫视的主持"一哥"汪涵在《天天向上》中表现的相当博学多识，凭借着非凡的个人魅力，汪涵与马云、成龙、李连杰等社会精英有着深厚的友谊，生活中的汪涵也是一个左撇子哦，喜欢用左手写字，用左手做菜。

4、白百何

前段时间的娱乐圈很不太平，关于艺人们的负面报道层出不穷，其中就包括了白百何情感偏离一事，在此之前，白百何还是电影票房的保证，无论是《滚蛋吧！肿瘤君》还是《捉妖记》口碑还是不错的，在电影中的一些小细节中，白百何似乎也是个左撇子呢！

5、王力宏

早前，王力宏又大晒与工作人员吃饭照片，并留言说："跟同事们一起吃饭，很开心！"而观察入微的网友看到照片后，都将注意力放在力宏用左手吃饭方面，更留言指他是"左撇子"。 其实王力宏也是左撇子大军的一员哦，平时都是用左手切菜写字的的呢！

6、李敏镐

说起韩剧，《继承者》和《来自星星的你》很是经典，也是我们爱上长腿欧巴李敏镐和都教授的开始，而这俩位也是左撇子哦，在剧中我们的李敏镐投掷飞镖都是用左手滴。

7、金秀贤

我们的金秀贤，平时都是用左手写字吃饭的，为了"都教授"这一角色那可是下了大把大把的时间去练习用右手做事情。

8、朴信惠

除了欧巴们是左撇子外，很多韩国女神级人物也是左撇子一员哦，比如我们的朴信惠。在《原来是美男》中，所有的成员们都是用右手吃饭。除了我们的朴信惠。这些隐藏的左撇子，你发现了吗？