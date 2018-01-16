家有一小，如有一宝，小孩子总是能给一个家庭带来不少的欢乐！但是在其背后，是一个的母亲默默的付出才有的这一切，怪不得都说母爱的是伟大的！生孩子不仅要遭受生理上的疼痛，还有心灵上的折磨。毕竟在这个以瘦为美的社会，身材走样是一件多么难以接受的事情啊！更何况是要经常出现在公众面前的女明星们呢！

大S曾被称为是美容大王，姣好的身材是不少女性羡慕的对象。但是大S产前发胖，体重达79公斤。自从她生下儿子之后，便遭到不少有关"发福的人身攻击"，她自己也是非常的苦恼，减肥便提上了日程！

1月7日，大S的老公汪小菲更新了自己的微博动态，他透露道，老婆徐熙媛凭借自己的惊人的毅力，在一个月之内成功的瘦了10公斤！怀孕时候的放纵就要靠生完孩子之后弥补，这大S也真是够狠的啊！



这个消息立马引发了全民热议，不少网友都表示很震惊。网友们都纷纷表示，一个月瘦十斤真的是太牛了，也就有恒心的妈妈们可以做到了！还有的网友戏谑道："所以说，这种说到做到的女人不好惹！"不得不说，这位网友真的是一针见血啊！

上了热搜之后，大S本人也现身公布了自己的瘦身秘籍！大S表示自己现在只吃早餐和午餐，而且食物都是依照营养师所开的食谱来吃，并且还会在此基础上减半，同时再加上定期的运动，想不瘦都难！

现在的大S骄傲的表示自己已经可以穿上最小码的衣服了，以前的衣服都送给了妈妈。她还分享了一件有趣的事情，其实刚开始的时候汪小菲并没有发现大S瘦了，直到有

一天晚上上厕所的时候发现了一个很瘦的女人，下了一跳。定睛一看发现是自己的老婆！一问才知道，原来老婆已经瘦了10公斤了！当时的汪小菲一定是一脸震惊相。



这么努力的瘦身，连小编都觉得很励志啊！有粉丝表示，这是要复出的节奏嘛？好想见我们美S啊！小编觉得很有可能了，在这个小鲜肉小鲜奶争霸的娱乐圈，想要复出还是要保持高颜值的！现在孩子已经安顿下来，大S也要为自己的事业考虑了，复出指日可待啊！

虽说瘦下来是好事，但是也要注意自己的身体。所以大S嘱咐粉丝们要定时检查身体，如果真的出现了问题，也好针对解决啊！这样的大S你们爱吗？