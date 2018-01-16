近日，爱尔兰小红莓乐队主唱桃乐丝在伦敦一家酒店去世，享年46岁。随后，小红莓乐队的其他三位成员在社交媒体发文悼念：“很荣幸我们能够从1989年小红莓乐队组建开始成为她生命中的一部分。今天这个世界失去了一个真正的艺术家。”以前也听说过歌手去世的消息，但是相对人数少一些，不过近几年很多年纪轻轻的歌手，早早的就离开了人世，让人心痛不已！下面我们一起看看近年来英年早逝的美女歌星，看看谁最让人惋惜？

1、桃乐丝

桃乐丝在伦敦一家酒店突然去世，享年46岁。小红莓合唱团主唱桃乐丝是90年代最具代表性的女主唱，，三岁起就开始唱歌， 因此练就了一副天使般的嗓子，尤其是她独特的咽音发声，更启发许多女歌手像是王菲，靠的就是翻唱自小红莓经典名曲《Dreams》的《梦中人》走红。小红莓1992年发行的首张单曲〈Dreams〉被历来许多电视电影收录为原声带，如1998年电影《电子情书》（You’ve Got Mail），1994年王菲为王家卫电影《重庆森林》翻唱成梦中人。这些年来The Cranberries专辑全球销量超过3800万张，在世界各地拥有亿万歌迷。

2、惠特尼-休斯顿

流行歌后惠特尼-休斯顿于美国时间2012年2月11日去世，年仅48岁。当时休斯顿的尸体被发现于贝弗利山希尔顿酒店中的浴盆之中。惠特妮-休斯顿是位曾获格莱美奖的美国R&B歌手、演员、作曲家、电影制作人并曾担任模特。她以强而有力的嗓音、一字多转音的感染力与宽广的音域为世人所熟知，并成为流行天后。

3、梅艳芳

她长得不算特别标志的美女，但是却拥有着令人爱慕的魅力。那种在舞台上大家风范的气场，再加上得天独厚的嗓音，简直令人感到惊奇。梅艳芳也许天生就是当明星的料，但是后来却因为疾病的关系，无法留住生命。

4、邓丽君

995年5月8日，一个噩耗传遍了全世界――当天，邓丽君在泰国清迈的一家医院被宣布不治身亡，享年42岁。 然而，很多人都怀疑，邓丽君何以在这样美好的年华就匆匆与世长辞，她到底是什么原因而去世的……

5、阿桑

她唱的每一首歌都十分忧郁，但是却成为了每个人心中的一份歌单，再一次的健康检查中，被确认患有淋巴癌，因为热衷于歌唱事业，当时阿桑一直不接受治疗，后来由于癌细胞不断的扩散，在34岁那年病逝，从此告别演艺事业！

6、姚贝娜

内地歌手，因为参加选秀节目而走红，在最优秀的年纪却因为患上乳腺癌而去世，去世之后她的代表作红颜劫，生命的河，听起来更令人感到心碎和惋惜！

7、陈琳

一个看似柔弱的女子，歌声却十分灵动。在她39岁那年却用了一个很极端的方式，结束了生命。跳楼自杀后，从她的遗书里才知道原来她的生活并不快乐，也许结束生命才能彻底的解脱！

8、许玮伦

一个当时特别红的台湾女明星，刚刚要发布新专辑的阶段，却不幸因车祸而去世，当时连娱乐圈中的男明星都非常喜欢她，男友也无法面对女友的离开，不仅仅令人惋惜更多的是不愿意看着这么漂亮的女生，从此就消失了！

9、筠子

筠子原名吴雅君，声线独特，潜质优厚，其1.71米的高挑身材和姣好的容貌，被很多圈内人看好。当时，她已经成为内地歌坛一颗冉冉升起的新星。然而，让人意外的是，2000年9月10日晚上，筠子在家中自杀，终年23岁。

10、陈僖仪

2013年4月17日清晨4时16分，26岁的香港女歌手陈僖仪车祸不治身亡。陈僖仪就在前晚21:01还在与合纵音乐学院院长李华笙Albert Lee一起商量她第三张唱片用什么题材，他们谈的很开心，陈僖仪还在微博上发出录歌的可爱搞怪照片，岂料5小时后竟发生不幸。