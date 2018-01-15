最近，秦海璐参加了2017中国好演员推选表彰会。她穿丝绒大衣气场强大， 走路带风洒脱帅气。和其他女明星相比，秦海璐不比美，比谁更加帅气。在娱乐圈有很多美女，秦海璐算不上美女，但是她算的上好演员。



秦海璐1978年出生于辽宁，出身于文艺家庭，爸爸在电影院工作，妈妈在文工团工作。从小受到艺术熏陶的秦海璐学习了京剧，主攻刀马旦。因为从小学习京剧秦海璐很容易就考入了中央戏剧学院，她学的是舞台剧，所以她很喜欢话剧，也表演过很多话剧！



秦海璐，她是实力派演员，出道至今她演过很多影视剧，获得过很多大奖！《榴莲飘飘》让她获得了金马奖影后，金紫荆最佳女主角，金像奖最佳新人。《冬至》让她入围东京电影节和釜山电影节。《到阜阳600里》让她获得了金马奖最佳原著剧本奖。《白鹿原》让她获得国剧盛典演技卓越女演员等。

秦海璐的演技得到了观众朋友的喜欢，也让她获得了多个大奖。她和周迅合作的《红高粱》，以及和张嘉译合作的《白鹿原》，还有和刘德华合作的《桃姐》都受到了广泛的关注！这么多年，她合作过很多大牌演员和大牌导演。可以说她的演艺事业很成功。

秦海璐的事业很成功，但是她的感情之路很不顺利。她的前男友是李厚霖，但是最后娶了李湘。据说，是李湘抢了她的男朋友，不知道真的假的。当时失恋的她很痛苦，还好好姐妹刘涛在她的身边安慰她。她和刘涛是好闺蜜，和那些塑料姐妹不一样，她们两个人陪伴彼此度过了最难过的时光。两个人是老铁，刘涛娱乐圈的唯一一个伴娘是她。

和李厚霖分手以后，秦海璐认识了现在的老公王新军。不过他有老婆，后来王新军和前妻分手娶了秦海璐。网上有网友说，秦海璐又抢了别人的老公。所以是风水轮流转吗？现在秦海璐和老公生活很幸福，她现在已经苦尽甘来了！

现在，秦海璐获得了2017中国好演员奖，事业爱情都很成功。