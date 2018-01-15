大家还记得有一部叫《山楂树之恋》的电影吗？当时这部电影打破了国内文艺片票房纪录，还入围了柏林国际电影节和金像奖等奖项，这部电影的导演也是当今中国数一数二的导演张艺谋。

不过可能提起《山楂树之恋》，大家的第一印象就是里面的女主周冬雨，不过这里面的男主也是一个不容小觑的实力派演员，那就是窦骁。

两人都被张艺谋相中出演了自己出道的第一部作品，但是不同的是，周冬雨在后来的发展中比窦骁红，她成了金马影后，电影《同桌的你》《七月与安生》等都屡获大奖。

而窦骁呢，在之后也出演了不少作品，如《危险关系》《新步步惊心》等，演技虽然不错，但是人气和大众的辨识度也一直没有提高。

可以说出道了7年都没有真正火起来，想比同时出道的周冬雨部部电影获大奖，窦骁可以说很让人可惜了。 直到2017年赵丽颖主演的大剧《楚乔传》上映，很多观众纷纷被有着一口大白牙笑容的"燕洵世子"圈粉，也被黑化后以凶狠的烟熏妆出场的"烟熏世子"圈粉。

而窦骁的名字也开始在热搜榜上居高不下。他在里面深入人心的演技让人佩服，特别是在全族人含冤而死的时候，他含着泪和血苦苦挣扎的时候，可是狠狠赚足了观众的眼泪。

这部剧播出的时候，正是窦骁出道的第7年，而他终于在大众心中留下了深刻的印记。

不得不说的是，虽然这部剧的主演是赵丽颖和林更新，但是窦骁的戏份很多，且在燕洵落魄后，女主楚乔一直与燕洵相伴，几乎让观众觉得男主角都快成窦骁了。

在《楚乔传》里火起来之后，窦骁在同年又以一部大剧《九州.海上牧云记》再次赢得观众喜爱，在里面扮演好勇好斗的穆如寒江，在里面和女主苏语凝打情骂俏的戏份，也是让观众少女心泛滥。

可以说接二连三的大剧，让窦骁是稳打稳实的火起来了，毕竟他有演技，被认可是早晚的事。

2018年新年新气象，让我们一起期待窦骁更多更好的作品。