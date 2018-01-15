1983年首届春节联欢晚会在中央电视台播出，至今已经有30多个年头。作为几代人不忘的记忆，曾经的经典现在看来依旧是经典，这里列举八个具有时代标志的作品。

1、 2005年《千手观音》

但凡看过当年春晚《千手观音》，必定会被其独特绚烂的美震撼。节目由21个年龄约21岁的聋哑舞蹈演员组成，领舞邵丽华。舞者们没有听力，全程只能由手语老师指导。层出不穷，千变万化，让人震撼的视觉冲击力。可以说是历年春晚中最经典的节目。当时舞蹈全程5分52秒，一审之前由于时间问题，导演组临时决定将节目压缩一半。于是导演张继刚在一审时让导演组完整看一遍全过程。看完后导演组就没再提压缩时间的事，而是去讨论让其他节目去省时间。真正完美的舞蹈，不忍心让它失去一秒钟。

2、2009年《魔手神彩》

2009年的春晚，刘谦,借用橡皮筋,玻璃杯,硬币,戒指，鸡蛋这类小东西向全国观众展现了近景魔术，并在全国掀了新的魔术热潮。 之前的春晚魔术一般是大型道具，舞台幻术等，反响平平。刘谦的近景魔术可以说是国内魔术界的里程碑，国内有很多魔术表演者开始学魔术都是因为刘谦。 一句话说，刘谦这个节目推广了近景魔术，出现"春晚魔术揭秘"这一新模式， 吸入大批魔术爱好者，流传到满大街的"下面就是见证奇迹的时刻"。

3、1995年《如此包装》

赵丽蓉奶奶是一个真正的艺术家，戏剧的节奏感和评剧的亲切质朴被和谐融入小品中，她给全国人民带来很多家喻户晓的优秀作品。《如此包装》讲的就是酒店花式"包装"卖高价饭菜的故事。"麻辣鸡丝""探戈就是蹚啊蹚着走。""点头yes摇头no，来是come去是go。""群英荟萃？我看奏是萝卜开会。""宫廷玉液酒，一百八一杯，这酒怎么样啊，听我给你吹。"在这个小品里出现至今仍然记忆犹新的金句。

4、2002年 《旧曲新唱》

说起相声《旧曲新唱》可能没什么印象，但是一提到郭冬临、冯巩和台词"竹板这么一打，别的咱不夸，夸就夸，咱们天津狗不理包子！"一代人的回忆就被掀起。从那时起天津狗不理包子真正开始家喻户晓。其中女足部分节目快结尾时，冯巩把吉他给郭冬临，吉他线断了，郭冬临瞬间发觉，然后不动声色地用腋下夹着吉他弹完了全曲，临场反应特别好。有网友夸赞说"这是中国摇滚乐一种的新尝试。"

5、1998年 《相约九八》

王菲和那英合唱版歌曲《相约九八》。"来吧，来吧，相约九八！"这首歌打开了王菲在内地的知名度，这首歌是当时是大街小巷里最流行的旋律。歌坛天后王菲的经典作品之一，然而当时的发型有一点一言难尽。两个丸子头，一袭粉红旗袍的王菲，也是一代人青春的模样。

6、1987年《冬天里的一把火》

费翔的《冬天里的一把火》在当年播出后，费翔风潮就席卷全国各地，当时他的造型爆炸头和喇叭裤也被很多人模仿，掀起时尚潮流。费翔成为真正意义上第一个大陆歌坛偶像。当时还有新闻提到，费翔唱完冬天里的一把火，大兴安岭就烧了。虽然两者没有关联，仍然可见这首歌火爆程度。春晚一位导演说过，费翔当时唱完歌后，光情书就收到了几麻袋。

7、2001年《卖拐》

表演者有赵本山,高秀敏和范伟。赵本山饰演的"大忽悠"只用几句话就把原本健康的厨师给"忽悠"瘸了。这个小品背后的讽刺意味值得深思，大结局中范伟饰演的厨师识破了骗子的诡计，深化了"正必压邪"这一主题，是既针砭时弊又有趣生动的一个好作品。

8、 1984年《吃面条》

陈佩斯和朱时茂表演，这部作品让"小品"成为一种新的独立艺术门类。《吃面条》陈佩斯拿着一个空桶表演吃面，演技十分真实，让观众被他吃面条的样子完全打动，其中由饿到胀的过程表演得非常形象。1984年春晚导演黄一鹤说："《吃面条》是我们国家晚会里真正意义上的第一个小品。