近日，"2017中国好演员推选表彰会"在扬州举行。90岁的鲁园与吕中两位"老戏骨"同框，两人激动相拥，画面十分感人。在表彰会上，吕中获得终生成就奖，90岁的鲁园也收获"2017中国好演员"最佳角色女演员殊荣。

此次"2017年中国好演员推选表彰会"中，鲁园、吕中、刘之冰、张鲁一、秦海璐、梅婷、靳东、佟丽娅、翟天临、马程程、张一山、焦俊艳等演员都来到了现场，一起为我们见证"2017中国好演员"，也共同为演艺界树立良好的形象。

下面就让我们来盘点一下"中国好演员"，看看有没有你喜欢的演员在里面呢？

1、吕中

吕中老师是演话剧出身的一名演员。一直到了1993年，接演《便衣警察》中扮演一个女富商她才正式进入了影视圈。先后还出演了《武生泰斗》、《蓝风筝》、《邓颖超和她的妈妈》、《两个人的芭蕾》、《一九四二》等优秀影视剧。2014年凭借王小帅执导的影片《闯入者》中的演出获得了第8届亚太电影大奖最佳女主角。而吕中老师最经典的角色莫过于《走向共和》里的慈禧太后，2018年1月12号在"2017中国好演员推选表彰会"上获得了终生成就奖。

2、鲁园

鲁园老师于1970年调入天津台担任演员及译制片导演，几十年来曾参演了《女儿情》、《道是无情胜有情》、《大学》、《晚情》、《家兄》、《守望幸福》等优秀影视剧。其中《守望幸福》是中国第一部关于老年痴呆症病人家庭生活的电视剧，凭借在剧中对失智老人的出色表演一举成名，鲁园老师以78岁的年龄荣获第25届中国电视剧飞天奖优秀女演员，并成为该奖项最年长的获奖者。次年又在韩国首尔电视节获得最佳女演员的桂冠。

3、章子怡

章子怡口碑虽然不太好，但在演技上真是叫人找不出缺点。她在1996年出演个人首部电影《星星点灯》，从而正式进入演艺圈；1998年，在剧情电影《我的父亲母亲》中饰演女主角招娣，并凭借该片获得第23届大众电影百花奖最佳女主角奖 ；1999年，在武侠动作电影《卧虎藏龙》中饰演玉娇龙 ，并凭借该片获得了美国独立精神奖最佳女配角奖，还出演了《十面埋伏》、《2046》、《艺妓回忆录》等影视剧。其中《艺伎回忆录》入围第63届美国电影电视金球奖电影类-剧情类最佳女主角奖。

4、巩俐

巩俐对自己演绎的人物，有一种深入灵魂的信念感。她曾说过："我没有放弃任何镜头，哪怕半秒钟都不能松懈。"1987年，巩俐老师因主演电影《红高粱》成名；1992年凭借电影《秋菊打官司》获得第49届威尼斯国际电影节最佳女演员、 第13届中国电影金鸡奖最佳女主角；1993年主演的电影《霸王别姬》获得第46届戛纳国际电影节金棕榈奖，成为世界影史第二位主演影片包揽欧洲三大电影节最高奖的演员，并凭借该片获得第71届纽约影评人协会奖最佳女配角，同年也获得柏林电影节金摄影机奖。

5、刘晓庆

现已今63岁了的刘晓庆老师，仍然可以出演各个年龄段的影视剧。在《武则天》电视剧中，刘晓庆老师把武则天饰演的惟妙惟肖，一颦一笑一嗔一怒就像是武则天附体。而刘晓庆老师是在1973年被八一电影制片厂选中，担任《南海长城》女主角，从此拉开了她的演艺生涯；1980年出演《瞧这一家子》获得第3届大众电影百花奖最佳配角奖；1987年因饰演《芙蓉镇》"胡玉音"荣获第7届中国电影金鸡奖最佳女主角，还出演过《春桃》、《大太监李英莲》、《宝莲灯》等影视剧。刘晓庆也因逃税，而经历了牢狱之灾，息影了几年后复出。这期间的困难，是我们谁都无法想象到的。

6、 李雪健

李雪健老师1973年入伍，1977年考入空政文工团，1978年入中央实验话剧院 。1980年参演话剧《九.一三事件》，他在其扮演林彪，而夺得中国戏剧最高奖"梅花奖" 。先后还出演过《钢锉将军》、《渴望》、《水浒传》、《焦裕禄》等优秀影视作品，其中获得第11届中国电影金鸡奖最佳男主角奖和第14届大众电影百花奖最佳男演员奖。张雪健老师把他饰演的每一个角色形象都重新赋予了生命，2018年1月12号在"2017中国好演员推选表彰会"上获得了终生成就奖。

7、陈道明

陈道明在1985年凭借电视剧《末代皇帝》获得第7届中国电视金鹰奖最佳男演员和第9届中国电视飞天奖优秀男主角；1990年凭借《围城》获得全国制片厂第二届优秀电视剧评选最佳男主角奖和第十一届"飞天奖"最佳男主角奖；1999年的《我的1919》又使其获得第20届中国电影金鸡奖最佳男主角。2001年，陈道明凭借在《康熙王朝》中的演技获得了"美菱杯"。陈道明老师还出演了许多优秀作品，不是角色成就了他，而是他成就了这个角色。

8、周星驰

提起周星驰，大家肯定会想到《大话西游》里的至尊宝。在1981年，周星驰老师出演个人首部电视剧《IQ成熟时》；1988年出演首部电影《捕风汉子》；1990年凭借喜剧片《一本漫画闯天涯》确立其无厘头的表演风格；1999年自导自演的喜剧片《喜剧之王》获得香港电影年度票房冠军；2002年凭借喜剧片《少林足球》获得第21届香港电影金像奖最佳男主角奖以及最佳导演奖；2016年担任科幻喜剧片《美人鱼》的导演、编剧、制作人，该片以超过33亿元的票房创下中国内地电影票房纪录。周星驰承载了我们一代人甚至几代人的回忆，看着星爷老了，其实我们也老了。

9、冯远征

不知道冯远征的《别和陌生人说话》是多少人的童年阴影呢？他饰演的心理变态的医生安嘉和真的把人物形象饰演的深入人心。在1984年，冯远征老师出演首部电影《青春祭》中的男主角任佳，开始了他的演艺生涯；；1997年，与出演电视剧《月亮背面》；1998年，主演为纪念戊戌变法100周年而创作的电视剧《戊戌风云》，饰演光绪一角；2005年，自导自演电视剧《滴血玫瑰》；2015年4月，凭借《老农民》获得第21届上海电视节最佳男配角奖。冯远征老师是我国"老戏骨"之一，他也成了"中国家庭暴力男代言人"。

10、范伟

有句"成也赵本山，败也赵本山"说的就是咱们的范伟老师。范伟是一名出色的演员，1995年，第一次登上中央电视台春节联欢晚会的舞台并表演小品《牛大叔提干》，此后，范伟老师开始了他的小品生涯，其中最著名的作品就是《卖拐》"三部曲"。后来出演喜剧《耳朵大有福》，饰演王抗美并获得了第9届华语电影传媒大奖最佳男主角奖；2009年，主演电视剧《老大的幸福》，获得了第25届中国电视金鹰奖观众喜爱的电视剧男演员奖和第16届上海电视节最具号召力男演员奖。在2017年11月26日，凭借在电影《不成问题的问题》中出色发挥夺下第53届台湾电影金马奖最佳男主角。

我国优秀演员远不止这么多，希望现在的年轻一代的演员能够以他们作为榜样。你们还想到了哪些演技炸裂的演员？