最近上映的电影，刮起了一阵"怀旧风"。之前冯小刚带来自己导演的文艺片《芳华》，于2017年12月15日上映。一群芳华正茂的孩子在当年大时代背景下，由于选择的不同，大家最后的结局也大不相同。



《芳华》也获得了观众的一致好评，而在近日上映的《无问西东》，它再次为大家刮来一阵"怀旧风"。韩寒评论其，很可能超越芳华的成绩。在影片中，观众可以看到重新绑起小辫的章子怡，让我们再次回想到《我的父亲和母亲》里章子怡的稚嫩。

《无问西东》这部电影，讲述的是在不同年代时，四个的年轻人不同的青春故事。这四个故事彼此独立，但是却又可以相互连接起来。大家也许不知道，《无问西东》在2012年底就已完成片中所需要地情景拍摄，而近日才在电影院与大家见面。这部让观众等了5年之久的电影，也算不辜负观众的期待了吧。

它把以前时代的年轻人，刻画地十分美好，同时也将那个时代年轻人当时对未来的迷惘以及对青春的歌颂描写的深动形象。在1月9号那天，《无问西东》在清华大学举办了首映会"珍贵如你"，这部电影选材耗时14个月，后期制作的跨度也很长，这足以说明李芳芳的诚心以及演员的辛苦和努力。



章子怡也表示其是一个值得让人回味的电影，值得大家等待和回味的。多时空交错的电影叙事方式也让人耳目一新，带给观众那个年代的力量。影片都是用胶片拍摄的，使得电影画面都十分具有年代感，这也是影片的最大亮点之一。

《无问西东》确实是李芳芳的诚意之作，也是不可多得的佳作之一。希望大家千万别错过这部影片佳作！