湖南卫视《声临其境》接档《亲爱的客栈》，可谓是一支强力的接力棒。听《声临其境》的名字，就知道这档节目就用声音来征服观众，为此节目组还专门去聘请了上海译制片厂配音演员出来的声响导演的一个团队。看来湖南卫视在这档节目上，用足了苦心。

现在看来，湖南卫视好像是公开发起了对浙江卫视"挑战"。有人说《演员的诞生》就是通过一切手段靠嘉宾的噱头来捧红节目，而《声临其境》是让演员卸下自己身上的包袱，回归到自己最真实、最自然的状态，用声音对战并让艺术回归到本源。

在《声临其境》首播第一期时，竟收获到了零差评的高口碑。在《声临其境》中，节目中没有撕逼和炒作，带给人一种尊重和用心的感觉。最新一期嘉宾是：周一围、赵立新、潘粤明、张歆艺。

据悉，周一围在参加《声临其境》前，心里多多少少是有些担心的。因为周一围在《演员的诞生中》获得了冠军，但是因为《演员的诞生》传出暗箱操作的行为，让周一围得冠军称号也受到非议。但是，看《声临其境》的口碑和收视率，周一围这种担心完全是多余的。

《声临其境》节目分为三个部分。第一部门是经典片段的配音重现。由来参加的四位嘉宾现场配当年影视的经典片段的声音，在幕后进行配音。再由舞台上的"新声班"学员选出他们最想要请教的前辈出来进行指导。

第二部分是由来参加的四位嘉宾挑战即兴的现场配音，让他们向大家展示配音员的职业素养。在即兴下的现场配音下，四位嘉宾会带给观众怎么样的惊喜呢？相信《声临其境》不会让大家失望的。

《声临其境》最后一个部分则是让四位嘉宾在台前共同合作一部声音舞台剧。四位嘉宾们在台上通过脸上细腻的表情和有感染力的声音，不需要大幅度的表演，也足够带给我们一场听觉上的大戏了。

其中，在最新一期节目中，带给人们最大惊喜的就是赵立新老师了。在第一个环节中，他配了《魂断蓝桥》罗伊和女主求婚的情节罗伊的原声。他配音时的脸上表情细节，被网友网友形容"声音里的憧憬和渴望和罗伊的眼珠子一样明亮"。

这样对比起来，《演员的诞生》确实有些逊色。那么，你被《声临其境》节目圈粉了吗？