女星的发型对于提升自己的外在魅力有着很重要的作用，看惯了女星柔美的长卷发或者是利落干练的短直发造型，不如换下丸子头感受下女星的别样风情。丸子头有全丸子头和半丸子头之分，今天小编就带大家来看看娱乐圈女星丸子头造型比拼，你觉得谁最美呢？

1.迪丽热巴

迪丽热巴的五官其实很有少数民族风情，长相也是属于让人惊艳的类型，现代装的迪丽热巴扎起丸子头搭配简约宽松的服装则十分青春靓丽，也更显亲切感。

2.赵丽颖

赵丽颖肉肉的包子脸和自带软萌的气质，让她本身的长相属于甜美的类型，半丸子头搭配色彩鲜艳亮丽的服装，不但更显皮肤白皙，还更显可爱风范。

3.杨幂

杨幂的半丸子头造型也是更显清纯甜美，不但呆萌感十足，而且看上去显得也更加年轻，杨幂还做出有点疲惫又像是在卖萌的表情，也是非常可爱。

4.关晓彤

关晓彤的半丸子头搭配弯曲卷发，在加上浅色系西装外套的搭配，略带成熟的气质又不失甜美可爱，淡雅的妆容也让关晓彤看上去更加优雅大方。

5.古力娜扎

古力娜扎的拥有精致的五官也是可以hold住各种发型，半丸子头的娜扎不同于长发时的妩媚风情，更显阳光俏皮，以及清纯活泼。

6.刘诗诗

刘诗诗长相比较淡雅，露出额头会更显文艺气质，笑容也是温暖又治愈，半丸子头的刘诗诗少了几分优雅高贵，更显时尚潮流的街头风范。

7.倪妮

倪妮的丸子头则给人一种豪爽的侠女风范，随意又略显凌乱的丸子头发型不但让倪妮更加纯粹可爱，享受美食的表情也是让人感觉特别真实。

8.刘亦菲

刘亦菲的丸子头不但干净利落，露出精致美丽的五官也是让人看了就小鹿乱跳，搭配白色的西装外套还更显天仙姐姐的高贵气质。

9.杨紫

杨紫的半丸子头则让杨紫更显青春活力的阳光少女气息，斜刘海也修饰了杨紫的脸型，杨紫给人的感觉就是乖巧可爱的邻家女孩。

10.Angelababy

Angelababy的半丸子头也是让人十分惊艳，少女感更是扑面而来，宛如芭比娃娃一样的精致五官再搭配粉色卫衣，甜美感简直满满。

这10位女星的丸子头造型，你觉得谁最美呢？