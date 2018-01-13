娱乐圈表面光鲜亮丽，实则利益关系错综复杂，背后水深到让人无法想象。有的明星今天还是名利双收，明日说不定就因性丑闻事件而陷入危机，导致事业一落千丈。今天，小编就带大家来看看都有哪些明星身陷性侵丑闻，你觉得谁最冤？

1.曾志伟

有着国内第一狗仔之称的卓伟先前爆出"夜宿门"时间就引起了舆论的轩然大波，这次又爆出香港女星蓝洁瑛当年被性侵的罪魁祸首是已故男星邓光荣和知名喜剧明星曾志伟。这个爆料也是一石激起千层浪，作为当事人之一的曾志伟则发布声明表示该视频是经剪辑的不实信息。

2.郭敬明

曾是郭敬明公司旗下的作家李枫自曝曾遭受过郭敬明的性骚扰以及明确的性侵犯。在2008年的时候他和郭敬明一起出差，结果没想到就在当晚，郭敬明对他动手动脚还有明确的性侵犯行为。李枫还爆料郭敬明经常性侵犯公司的其他男作者以及男性职员！郭敬明则表示，完全捏造，已让律师处理。

3.红豆

红豆原名王立勇，1987年参加"群星杯"歌唱比赛获得冠军从此步入歌坛，在90年代也是红极一时，在2002年的时候因猥亵多名男童锒铛入狱，被处以三年半的徒刑。后因表现良好假释出狱。让人没想到的是在2009年又因为猥亵男童被列为网上追逃对象，因红豆多次猥亵多名男童还强行拍下孩子裸照加以威胁，每次事后还给男童50到100元的不等的报酬，2011年在包头被捕，被抓获的时候红豆还和两名男童在一起。

4.朴有天

曾是"东方神起"的成员朴有天在2016年的时候被多名女子指控遭遇被他性侵，当时朴有天则在服兵役，这一丑闻对他来说也是致命性的打击，后来案件结果也是多次翻转，最终朴有天洗清嫌疑，但是也因为这一事件形象彻底跌落谷底。

5.朴施厚

在2013年的时候，韩国媒体爆料称当红男星朴施厚性侵一名22岁的女子，该女子和朴施厚一起喝酒，结果没想到喝醉后遭遇了朴施厚的性侵。朴施厚则发表声明表示自己和该女子确实发生了性关系，不过是在双方自愿的情况下。后来朴施厚和该女子达成和解，但是形象受到重创，不得不暂退娱乐圈。

6.高畑裕太

2016年，日本男星高畑裕太被媒体报道因性侵大他20岁的宾馆女性服务员被警方逮捕，高畑裕太对罪行供认不讳并直言是没能控制住欲望。高畑裕太是日本老牌演员高畑淳子的长子，在演艺圈的发展本是一帆风顺，却因这件事还连累到母亲的事业。

7.山本圭一

日本谐星山本圭一2006年7月深夜在北海道与朋友聚会，并与友人带来的十七岁少女一起喝酒，结果酒醉后，他强迫少女发生关系，不仅违反了未成年饮酒条例，还背上性侵罪。后来他被警方带回侦讯，并在第二天就惨遭吉本兴业开除，手上的节目、新戏及代言都紧急停播换角，引起一阵大骚动。山本圭一后来虽与被害者达成和解、获判不起诉，但星途已经受到重挫，他也因此在演艺圈消失，被传到处去打工、考执照，还去寺庙里面修行反省。

8.哈维-韦恩斯坦

哈维-韦恩斯坦是好莱坞金牌制作人，他本人更是在好莱坞捧回了多达70多座小金人，在2017年的时候被《纽约时报》曝光性丑闻，称他在30年内性骚扰和性侵犯多名女星其中也包含好莱坞当红女星。后来安吉丽娜-朱莉，格威妮丝-帕尔特洛等众多明星都站出来对他谴责，希拉里和奥巴马也对他齐声谴责，哈维-韦恩斯坦现在也是众叛亲离，官司缠身，BBC还要将他的性骚扰事件做成纪录片。

9.艾德-维斯特维克

曾因出演美剧《绯闻女孩》而大火的艾德-维斯特维克被女星克莉丝汀娜柯恩指控性侵，随后又有两名女性出来指控曾遭受艾德-维斯特维克的性侵，艾德维斯特维克也针对指控进行回应表示从未以任何方式强迫任何女性，警方则对此进行了调查。

10.凯文-史派西

曾出演过《美丽丽人》、《纸牌屋》等众多颇受好评的电影电视剧的好莱坞影帝凯文-史派西被爆性侵丑闻，演员安东尼拉普控诉凯文-史派西曾在他14岁的时候对他做出了性骚扰以及类似性侵的行为。凯文-史派西则对此表示自己不记得这件事了，如果是真的则欠他一个真挚的道歉。这件事也让凯文-史派西选择诚实面对自己的性取向，选择以男同志的身份进行生活。