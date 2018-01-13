80后和90后的朋友，如果说起电视剧《风水世家》，一定对扮演"黑猫姐"的陈美凤有印象吧。也正是因为出演这部剧，作为台湾演员的陈美凤才被内地观众所熟知和喜爱。

不过进军内地的时候，她已经56岁了，所以后续的作品也没有多少。看到这里大家可能有点惊讶了，毕竟完全想不到那时的她56岁了，怪只怪保养的太好。大家都知道林心如也称得上不老女神了，42岁的皮肤依旧紧张光滑。

但是当陈美凤和林心如合照的时候，完全看不出两人相差20岁，甚至林美凤看起来精神还要还好，怪不得能称得上"台湾最美老太太"。而她还有一个称号就是罗志祥的干妈，用罗志祥自己的话来说就是当初可是有下跪、喂饭正式认的!"而且自己的妈妈跟干妈感情也很好，当时两个人还常讨论要帮我相亲，介绍女朋友"。

除此之外，罗志祥还会在陈美凤拍戏的时候带上礼物去探班，而对于陈美凤喜欢LV包包，据说，罗志祥还会经常送最新款的LV包给陈美凤，两人的感情好的没话说。

不过她的感情路却很坎坷，在2012年的时候她被曝出分手一事，而前夫David却出来声明两人已经结婚9年，这无疑是告诉众人两人其实已经隐婚了9年。

陈美凤对于这件事也做出了回应，称对于隐婚也表示"没在第一时间跟大家告知我在美国办理结婚的事情，我只想保有一点隐私，就被解读为不坦白和说谎，或许这就是身为公众人物的无奈吧！"不过曝出隐婚一事的时候，也曝出其实David还有第二个老婆，陈美凤也被推向了"小三"的风口浪尖。

好在最后她自己出来解释曾接到自称是David第2个老婆好友的电话，称他第2个老婆在美国坐月子，但后来David发重誓否认，还找来自己母亲作证，在这样的情况下，陈美凤就选择相信他了。最后忍受不了David一再欺骗和隐瞒，还同时与多名女生搞暧昧等等事情，两人离婚。

离婚后的陈美凤也在时间的流逝中慢慢走出阴影，并获得越来越好，如今她也快62岁，但是从她日常分享的图片来看，不仅身材保持的很好，连皮肤什么的都胜似少女。

除此之外，穿的衣服也是可酷可性感的，这驻颜能力不得不让人佩服，完全是越活越年轻了啊。