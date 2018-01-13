在生活中，不止是我们会被人叫外号，明星也同样会被人叫绰号。甚至有些明星的绰号奇葩的让你想不到，下面有哪些明星的绰号是你不知道的呢？

范冰冰：范大腿 范冰冰的绰号有很多，比如："范爷"、 "范妖精"等，范冰冰自己曾也叫过自己"范小胖"。这是因为她在私底下很喜欢吃东西，是一名十足的吃货。而"范大腿"的外号是当年有个报道称在华谊兄弟十年庆典上，范冰冰一不小心就坐到了张纪中的大腿上，就被人赐予了"范大腿"的称号。

2. 赵丽颖：赵小刀

赵丽颖在娱乐圈不仅因好演技被广大观众喜爱，也因其性格直爽深受人爱。那么"赵小刀"的外号就是赵丽颖参加《偶像来了》的节目，一直补刀其他的嘉宾。由此，获得了"赵小刀"的头衔。其实私底下赵丽颖不仅是个吃货，也是一名富有爱心的小姐姐。说她是一个心直口快的人，一点也不为过。



3. 孙俪：孙一条

在拍《甄嬛传》的时候，孙俪就将自己所有的台词熟记于心，包括片中的文言古文，孙俪都能把它们背下来。并在拍戏的过程中，孙俪的戏基本都是一条过的，被人称赞"孙一条"。

4. Anglebaby：抠图女王

外形美丽的Anglebaby也有"杨半天"的绰号，这是因为她曾在戏里的拍摄过程中一直NG，半天都没有过。而"抠图女王"的外号，是在Anglebaby拍《孤芳不自赏》中被曝出频繁使用替身并且在剧中需要正脸时，就把她本人扣下来与背景合成。于是在事件发生之后，Anglebaby就被人冠以"抠图女王"的外号了。

5. 杨幂：嫩牛王方

杨幂的颜值一直让人捉摸不定，其实杨幂以前是属于小方脸那种类型的美，后来慢慢的就变成小尖脸了。"嫩牛王方"的外号，也是杨幂在以前拍戏时被人称之的。

6. 郑爽：郑不吻

"郑不吻"是怎么来的呢？当年郑爽在拍摄《一起来看流星雨》时，和张翰有一场吻戏，据说那次是郑爽的初吻。吻戏过后的郑爽哭了很久，后来也决定不再接拍吻戏了。后来，郑爽就得到"郑不吻"的称号。

7. 李冰冰：李莲花

说起"李莲花"的这个称号，确实有些奇葩。在一次采访中，李冰冰就心直口快的说自己是娱乐圈中的一朵花，出淤泥而不染。说完这句话之后，就被大家称为"李莲花"。

8. 刘亦菲：包子

刘亦菲因拍摄《仙剑奇侠传》而出名，此后一直被人叫做神仙姐姐。但是刘亦菲上镜时，总给大家带来了一点儿婴儿肥的感觉，也让人觉得十分可爱。刘亦菲也被人亲切地叫做"包子"。

9. 姚晨：桌布女

提起姚晨，大家肯定第一时间想起"大嘴"两个字。的确在娱乐圈，姚晨的大嘴就是她的标志。但有一次在与赵又廷和高圆圆吃饭时，姚晨不小心把桌布当成餐布塞进自己的脖子里了，就被他们叫做"桌布女"了。

10. 全智贤：全饭桶

一个大美女，怎么和"饭桶"这样的绰号沾边呢？其实是全智贤在私底下对自己的饮食十分看重，不仅在饮食质量上有高要求，在数量上也丝毫不让人含糊。但是全智贤却能一直保持好身材，让人羡慕的同时也被叫"全饭桶"。

以上有你喜爱的女明星在吗？你还知道有其他女明星不可思议的外号吗？