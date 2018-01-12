李小璐夜宿风波至今还未平息，早前知名女星黄奕的前夫黄毅清不断抨击PGONE，后来又连续发文炮轰马苏，散布其与PGone、张继科等人的桃色绯闻，甚至直言其是"圈中老鸨"，引发网友热议。但是，黄毅清没想到马苏会真的拿起法律武器，证明自己的清白，捍卫自己的尊严。

今天下午，马苏本人亲赴前往海淀法院以诽谤罪起诉黄毅清，法院已经授理申请。随后，马苏工作室发文："针对近日关于我工作室艺人马苏女士的严重不实谣言，我工作室一直在联系律师积极取证，目前，造谣者的恶劣程度已涉嫌构成刑事犯罪。"

1月9日，黄毅清在微博中爆料M私生活放荡还做起老鸨，还直言对方是人品太差心机歹毒的女人。还特此声明：以上内容皆为化名，请网友不要胡乱猜测。

黄毅清还发文说M和著名乒乓球选手Z做头发，还不止一次怂恿其他女明星一起，更是夜宿门的始作俑者。虽然黄毅清没有说马苏的名字，但是配上了马苏的照片。至于做头发，相信许多网友明白这句话的意思。

这个Z虽然黄毅清没有直说是谁，但是黄毅清的发文中还表示Z几天前刚被乒联除名，而且照片中的人是乒乓球运动员张继科，也是让人浮想联翩。一时间，张继科也成为网友热议的对象。

不过网上有媒体辟谣，张继科并未被国际乒联除名，最新一期的男单世界排名中，张继科排在54位。张继科工作室也做出了声明，与马苏是正常朋友，自己仍旧是中国乒乓球国家队运动员，相关谣言已经对自己的生活造成了困扰，对造谣者采取相应的法律手段。

黄毅清还在1月11日的时候发文表示对方能出来对自己撒谎道歉或删除欺骗老同学欺骗所有广大群众的微博，还直言要明天下午2点见。许多吃瓜群众都坐等看戏等着黄毅清放实锤，不过1月12日下午，网友并没有等到黄毅清放出的实锤，反而等到了马苏起诉黄毅清的消息。

因为黄毅清多次在微博炮轰马苏，马苏也来到了海淀法院对黄毅清提起诉讼。马苏否认与PGone、张继科的绯闻，以及黄毅清在网上评价马苏的性格以及私生活。马苏这次起诉黄毅清刑事诽谤罪，与以往的名誉纠纷不同的是，法院刑事审判庭认定黄毅清构成诽谤罪，黄毅清要承担相应的刑事责任。根据《中华人民共和国刑法》第二百四十六条第1款规定："以暴力或者其他方法公然侮辱他人或者捏造事实诽谤他人，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。"如果黄毅清的罪名成立，将要面对的是三年有期徒刑。

在进入海淀法院之前，马苏在法院对面的一家咖啡厅签署了委托诉讼的各项材料，带着口罩的马苏也是一言不发。据律师称马苏在这件事情中受到了极大的伤害，精神状态也不是很好，对这次的维权态度也是非常坚决。

值得一提的是，这次负责马苏案件的律师张起淮是非常有名的律师，他曾接手李某某的轮奸案，也曾代理王宝强起诉马蓉离婚案等有影响力的案件。王宝强案件最终判决是宋喆入狱3年，马蓉净身出户。其实张起淮和娱乐圈有不错的关系，演艺圈明星徐静蕾、赵薇都曾请他担任过律师。央视《焦点访谈》等知名栏目都曾有过其身影。

对此众多网友也纷纷评论："黄毅清说要承担法律责任的，这下人家真告了，而且黄毅清的料真实度可疑没什么实锤。""黄毅清没有指名道姓，都是用字母代替的，马苏可能难打赢官司，不过也要去告，让那个渣男知道别人也不是这么好欺负的。""你错了，这次马苏是有备而来，请的律师是京城第一律师，知道王宝强与马蓉案的都知道，是他一手把宋喆送进了监狱，也让婚姻法进行了修正。"

根据媒体的报道，黄毅清本人正在国外，但是也已经准备了相关律师应对诉讼。有熟悉法律的人士指出，娱乐爆料用字母代替人名，要分情形的。如果黄毅清所有微博里没有提到过马苏，马苏还真拿他没办法，但是如果与以前的微博联系起来，单条微博用字母代替人名，也能看出所指的人是谁，那也没用。何况，黄毅清的爆料的微博配图用的是马苏的图片，无异于掩耳盗铃。因此，黄毅清要有证据证明马苏确实有那些事，才可能赢得官司。如果马苏胜诉的话，黄毅清不但要公开道歉，还要面临牢狱之灾。这场官司的最终结果如何，让我们拭目以待吧！